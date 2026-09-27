Замок тросовый универсальный с держателем Matrix 91817, 12 х 1200 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
ABS-пластик
Основа
трос стальной
Покрытие
ПВХ
Тип ключа
английский
Диаметр дужки, мм
12
Длина замка, мм
1200
Комплектация
Замок - 1 штКлюч - 3 штКольцо для стержня - 1 штКольцо для ключей - 1 штПаспорт - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 747695
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Характеристики
Бренд
MATRIX
Материал корпуса
ABS-пластик
Основа
трос стальной
Покрытие
ПВХ
Тип ключа
английский
Диаметр дужки, мм
12
Длина замка, мм
1200
Комплектация
Замок - 1 штКлюч - 3 штКольцо для стержня - 1 штКольцо для ключей - 1 штПаспорт - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х13х5
Вес, г.
330
Описание товара Замок тросовый универсальный с держателем Matrix 91817, 12 х 1200 мм
Замок тросовый универсальный с держателем Matrix 91817, 12 х 1200 мм
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Бренд
MATRIX
Материал корпуса
ABS-пластик
Основа
трос стальной
Покрытие
ПВХ
Тип ключа
английский
Диаметр дужки, мм
12
Длина замка, мм
1200
Комплектация
Замок - 1 штКлюч - 3 штКольцо для стержня - 1 штКольцо для ключей - 1 штПаспорт - 1 шт
Страна производитель
Китай
Замок тросовый универсальный с держателем Matrix 91817, 12 х 1200 мм
Замок тросовый универсальный с держателем Matrix 91817, 12 х 1200 мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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