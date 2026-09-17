Замок навесной всепогодный Matrix 91822, 40 мм, удлиненная дужка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
углеродистая сталь
Покрытие
ПВХ
Тип ключа
английский
Диаметр дужки, мм
6
Длина замка, мм
96
Комплектация
Замок - 1 штКлюч - 3 штКольцо для стержня - 1 штКольцо для ключей - 1 штПаспорт - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
440 руб.
В наличии
Код товара: 747698
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
440 руб.
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Характеристики
Бренд
MATRIX
Материал корпуса
углеродистая сталь
Покрытие
ПВХ
Тип ключа
английский
Диаметр дужки, мм
6
Длина замка, мм
96
Комплектация
Замок - 1 штКлюч - 3 штКольцо для стержня - 1 штКольцо для ключей - 1 штПаспорт - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х9х4
Вес, г.
230
Описание товара Замок навесной всепогодный Matrix 91822, 40 мм, удлиненная дужка
Навесной всепогодный замок Matrix 91822 шириной 40 мм, с удлиненной дужкой, вешается на дверь и обеспечивает сохранность имущества. Поможет защитить от несанкционированного проникновения сарай, гараж, подвал и другие помещения, подходит для высоких запорных петель.
Преимущества
- Взломостойкость — благодаря закаленной стальной дужке и стальному корпусу сложной конструкции замок трудно вскрыть.
- Герметичность — корпус имеет прорезиненное покрытие, а ключевой блок защищен от попадания влаги специальной крышкой.
- Высокое качество исполнения — зазоры между деталями замка минимальны, что увеличивает надежность конструкции.
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Бренд
MATRIX
Материал корпуса
углеродистая сталь
Покрытие
ПВХ
Тип ключа
английский
Диаметр дужки, мм
6
Длина замка, мм
96
Комплектация
Замок - 1 штКлюч - 3 штКольцо для стержня - 1 штКольцо для ключей - 1 штПаспорт - 1 шт
Страна производитель
Китай
Навесной всепогодный замок Matrix 91822 шириной 40 мм, с удлиненной дужкой, вешается на дверь и обеспечивает сохранность имущества. Поможет защитить от несанкционированного проникновения сарай, гараж, подвал и другие помещения, подходит для высоких запорных петель.
Преимущества
- Взломостойкость — благодаря закаленной стальной дужке и стальному корпусу сложной конструкции замок трудно вскрыть.
- Герметичность — корпус имеет прорезиненное покрытие, а ключевой блок защищен от попадания влаги специальной крышкой.
- Высокое качество исполнения — зазоры между деталями замка минимальны, что увеличивает надежность конструкции.
Замок навесной всепогодный Matrix 91822, 40 мм, удлиненная дужка – стоимость товара 440 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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