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Замок тросовый универсальный с кодовым механизмом Matrix 91818, 10 х 950 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Замок тросовый универсальный с кодовым механизмом Matrix 91818, 10 х 950 мм

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Замок тросовый универсальный с кодовым механизмом Matrix 91818, 10 х 950 мм - фото 1
Замок тросовый универсальный с кодовым механизмом Matrix 91818, 10 х 950 мм - фото 2
Замок тросовый универсальный с кодовым механизмом Matrix 91818, 10 х 950 мм - фото 3
Замок тросовый универсальный с кодовым механизмом Matrix 91818, 10 х 950 мм - фото 4
Замок тросовый универсальный с кодовым механизмом Matrix 91818, 10 х 950 мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
алюминиевый сплав
Основа
трос стальной
Покрытие
ПВХ
Тип ключа
английский
Диаметр дужки, мм
9
Длина замка, мм
950
Комплектация
Замок - 1 штКлюч - 3 штКольцо для стержня - 1 штКольцо для ключей - 1 штПаспорт - 1 шт
  • Замок тросовый универсальный с кодовым механизмом Matrix 91818, 10 х 950 мм - фото 1
  • Замок тросовый универсальный с кодовым механизмом Matrix 91818, 10 х 950 мм - фото 2
  • Замок тросовый универсальный с кодовым механизмом Matrix 91818, 10 х 950 мм - фото 3
  • Замок тросовый универсальный с кодовым механизмом Matrix 91818, 10 х 950 мм - фото 4
  • Замок тросовый универсальный с кодовым механизмом Matrix 91818, 10 х 950 мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
550 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747696
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Замок тросовый универсальный с кодовым механизмом Matrix 91818, 10 х 950 мм
550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Материал корпуса
алюминиевый сплав
Основа
трос стальной
Покрытие
ПВХ
Тип ключа
английский
Диаметр дужки, мм
9
Длина замка, мм
950
Комплектация
Замок - 1 штКлюч - 3 штКольцо для стержня - 1 штКольцо для ключей - 1 штПаспорт - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х14х3
Вес, г.
250

Описание товара Замок тросовый универсальный с кодовым механизмом Matrix 91818, 10 х 950 мм

Универсальный тросовый замок Matrix 91818 размером 10 х 950 мм, с кодовым механизмом, обеспечивает безопасность имущества. Его можно брать с собой на прогулку и в дорогу, т.к. он компактен и не занимает много места в сумке. Замок позволяет пристегнуть велосипед, коляску, санки и другие транспортные средства к опоре. Трос длиной 950 мм можно обмотать вокруг колеса и рамы велосипеда для повышения надежности защиты.

Преимущества

  • Взломостойкость — стальной трос диаметром 10 мм сложно перекусить, а кодовый механизм нельзя вскрыть отмычкой.
  • Гибкий трос — замок легко устанавливать даже в холодную погоду.
  • Удобное использование — для открывания кодового замка ключ не требуется.

Отзывы о товаре Замок тросовый универсальный с кодовым механизмом Matrix 91818, 10 х 950 мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Материал корпуса
алюминиевый сплав
Основа
трос стальной
Покрытие
ПВХ
Тип ключа
английский
Диаметр дужки, мм
9
Длина замка, мм
950
Комплектация
Замок - 1 штКлюч - 3 штКольцо для стержня - 1 штКольцо для ключей - 1 штПаспорт - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Универсальный тросовый замок Matrix 91818 размером 10 х 950 мм, с кодовым механизмом, обеспечивает безопасность имущества. Его можно брать с собой на прогулку и в дорогу, т.к. он компактен и не занимает много места в сумке. Замок позволяет пристегнуть велосипед, коляску, санки и другие транспортные средства к опоре. Трос длиной 950 мм можно обмотать вокруг колеса и рамы велосипеда для повышения надежности защиты.

Преимущества

  • Взломостойкость — стальной трос диаметром 10 мм сложно перекусить, а кодовый механизм нельзя вскрыть отмычкой.
  • Гибкий трос — замок легко устанавливать даже в холодную погоду.
  • Удобное использование — для открывания кодового замка ключ не требуется.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Замок тросовый универсальный с кодовым механизмом Matrix 91818, 10 х 950 мм – стоимость товара 550 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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