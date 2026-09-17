Замок тросовый универсальный с кодовым механизмом Matrix 91818, 10 х 950 мм
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Характеристики
Описание товара Замок тросовый универсальный с кодовым механизмом Matrix 91818, 10 х 950 мм
Универсальный тросовый замок Matrix 91818 размером 10 х 950 мм, с кодовым механизмом, обеспечивает безопасность имущества. Его можно брать с собой на прогулку и в дорогу, т.к. он компактен и не занимает много места в сумке. Замок позволяет пристегнуть велосипед, коляску, санки и другие транспортные средства к опоре. Трос длиной 950 мм можно обмотать вокруг колеса и рамы велосипеда для повышения надежности защиты.
Преимущества
- Взломостойкость — стальной трос диаметром 10 мм сложно перекусить, а кодовый механизм нельзя вскрыть отмычкой.
- Гибкий трос — замок легко устанавливать даже в холодную погоду.
- Удобное использование — для открывания кодового замка ключ не требуется.
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Универсальный тросовый замок Matrix 91818 размером 10 х 950 мм, с кодовым механизмом, обеспечивает безопасность имущества. Его можно брать с собой на прогулку и в дорогу, т.к. он компактен и не занимает много места в сумке. Замок позволяет пристегнуть велосипед, коляску, санки и другие транспортные средства к опоре. Трос длиной 950 мм можно обмотать вокруг колеса и рамы велосипеда для повышения надежности защиты.
Преимущества
- Взломостойкость — стальной трос диаметром 10 мм сложно перекусить, а кодовый механизм нельзя вскрыть отмычкой.
- Гибкий трос — замок легко устанавливать даже в холодную погоду.
- Удобное использование — для открывания кодового замка ключ не требуется.
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