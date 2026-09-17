Замок навесной всепогодный Matrix 91826, 50 мм, удлиненная дужка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
углеродистая сталь
Покрытие
ПВХ
Тип ключа
английский
Диаметр дужки, мм
9
Длина замка, мм
118
Комплектация
Замок - 1 штКлюч - 3 штКольцо для стержня - 1 штКольцо для ключей - 1 штПаспорт - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
530 руб.
В наличии
Код товара: 747700
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530 руб.
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Характеристики
Бренд
MATRIX
Материал корпуса
углеродистая сталь
Покрытие
ПВХ
Тип ключа
английский
Диаметр дужки, мм
9
Длина замка, мм
118
Комплектация
Замок - 1 штКлюч - 3 штКольцо для стержня - 1 штКольцо для ключей - 1 штПаспорт - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х3
Вес, г.
390
Описание товара Замок навесной всепогодный Matrix 91826, 50 мм, удлиненная дужка
Навесной всепогодный замок Matrix 91826 шириной 50 мм, с удлиненной дужкой, вешается на дверь и обеспечивает сохранность имущества. Поможет защитить от несанкционированного проникновения сарай, гараж, подвал и другие помещения, подходит для высоких запорных петель.
Преимущества
- Взломостойкость — благодаря закаленной стальной дужке и стальному корпусу сложной конструкции замок трудно вскрыть.
- Герметичность — корпус имеет прорезиненное покрытие, а ключевой блок защищен от попадания влаги специальной крышкой.
- Высокое качество исполнения — зазоры между деталями замка минимальны, что увеличивает надежность конструкции.
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Бренд
MATRIX
Материал корпуса
углеродистая сталь
Покрытие
ПВХ
Тип ключа
английский
Диаметр дужки, мм
9
Длина замка, мм
118
Комплектация
Замок - 1 штКлюч - 3 штКольцо для стержня - 1 штКольцо для ключей - 1 штПаспорт - 1 шт
Страна производитель
Китай
Навесной всепогодный замок Matrix 91826 шириной 50 мм, с удлиненной дужкой, вешается на дверь и обеспечивает сохранность имущества. Поможет защитить от несанкционированного проникновения сарай, гараж, подвал и другие помещения, подходит для высоких запорных петель.
Преимущества
- Взломостойкость — благодаря закаленной стальной дужке и стальному корпусу сложной конструкции замок трудно вскрыть.
- Герметичность — корпус имеет прорезиненное покрытие, а ключевой блок защищен от попадания влаги специальной крышкой.
- Высокое качество исполнения — зазоры между деталями замка минимальны, что увеличивает надежность конструкции.
Замок навесной всепогодный Matrix 91826, 50 мм, удлиненная дужка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 530 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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