Top.Mail.Ru
Замок навесной Matrix 91803, хромированное покрытие 70 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Замок навесной Matrix 91803, хромированное покрытие 70 мм

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Замок навесной Matrix 91803, хромированное покрытие 70 мм - фото 1
Замок навесной Matrix 91803, хромированное покрытие 70 мм - фото 2
Замок навесной Matrix 91803, хромированное покрытие 70 мм - фото 3
Замок навесной Matrix 91803, хромированное покрытие 70 мм - фото 4
Замок навесной Matrix 91803, хромированное покрытие 70 мм - фото 5
Замок навесной Matrix 91803, хромированное покрытие 70 мм - фото 6
Замок навесной Matrix 91803, хромированное покрытие 70 мм - фото 7
Замок навесной Matrix 91803, хромированное покрытие 70 мм - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
сталь
Тип ключа
финский
Диаметр дужки, мм
12
Комплектация
Замок - 1 штКлюч - 4 штКольцо для ключей - 1 шт
  • Замок навесной Matrix 91803, хромированное покрытие 70 мм - фото 1
  • Замок навесной Matrix 91803, хромированное покрытие 70 мм - фото 2
  • Замок навесной Matrix 91803, хромированное покрытие 70 мм - фото 3
  • Замок навесной Matrix 91803, хромированное покрытие 70 мм - фото 4
  • Замок навесной Matrix 91803, хромированное покрытие 70 мм - фото 5
  • Замок навесной Matrix 91803, хромированное покрытие 70 мм - фото 6
  • Замок навесной Matrix 91803, хромированное покрытие 70 мм - фото 7
  • Замок навесной Matrix 91803, хромированное покрытие 70 мм - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
700 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747685
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Замок навесной Matrix 91803, хромированное покрытие 70 мм
700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Материал корпуса
сталь
Тип ключа
финский
Диаметр дужки, мм
12
Комплектация
Замок - 1 штКлюч - 4 штКольцо для ключей - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х13х3
Вес, г.
490

Описание товара Замок навесной Matrix 91803, хромированное покрытие 70 мм

Навесной замок Matrix 91803 шириной 70 мм, с хромированным покрытием, используется для запирания дверей в помещениях с целью защиты собственности. Его можно повесить на дверь склада, гаража, подвала и т.д. Замок навесного типа легко устанавливается с помощью специальных проушин.

Преимущества

  • Прочность и взломостойкость — секретный механизм, корпус и дужка выполнены из стали.
  • Защита от коррозии — хромовое покрытие предохраняет корпус и дужку от воздействия влаги, что позволяет использовать замок на улице.
  • Запасные ключи — в комплекте 4 шт. на случай утери или использования замка несколькими людьми.

Отзывы о товаре Замок навесной Matrix 91803, хромированное покрытие 70 мм




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
MATRIX
Материал корпуса
сталь
Тип ключа
финский
Диаметр дужки, мм
12
Комплектация
Замок - 1 штКлюч - 4 штКольцо для ключей - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Навесной замок Matrix 91803 шириной 70 мм, с хромированным покрытием, используется для запирания дверей в помещениях с целью защиты собственности. Его можно повесить на дверь склада, гаража, подвала и т.д. Замок навесного типа легко устанавливается с помощью специальных проушин.

Преимущества

  • Прочность и взломостойкость — секретный механизм, корпус и дужка выполнены из стали.
  • Защита от коррозии — хромовое покрытие предохраняет корпус и дужку от воздействия влаги, что позволяет использовать замок на улице.
  • Запасные ключи — в комплекте 4 шт. на случай утери или использования замка несколькими людьми.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Замок навесной Matrix 91803, хромированное покрытие 70 мм - купить по цене 700 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...