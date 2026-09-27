Замок навесной Matrix 91802, хромированное покрытие 60 мм
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Характеристики
Материал корпуса
сталь
Тип ключа
финский
Диаметр дужки, мм
11
Комплектация
Замок - 1 штКлюч - 4 штКольцо для ключей - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
590 руб.
В наличии
Код товара: 747684
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Загружаем...
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Загружаем...
590 руб.
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Характеристики
Бренд
MATRIX
Материал корпуса
сталь
Тип ключа
финский
Диаметр дужки, мм
11
Комплектация
Замок - 1 штКлюч - 4 штКольцо для ключей - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х11х2
Вес, г.
390
Описание товара Замок навесной Matrix 91802, хромированное покрытие 60 мм
Навесной замок Matrix 91802 шириной 60 мм, с хромированным покрытием, используется для запирания дверей в помещениях с целью защиты собственности. Его можно повесить на дверь склада, гаража, подвала и т.д. Замок навесного типа легко устанавливается с помощью специальных проушин.
Преимущества
- Прочность и взломостойкость — секретный механизм, корпус и дужка выполнены из стали.
- Защита от коррозии — хромовое покрытие предохраняет корпус и дужку от воздействия влаги, что позволяет использовать замок на улице.
- Запасные ключи — в комплекте 4 шт. на случай утери или использования замка несколькими людьми.
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Бренд
MATRIX
Материал корпуса
сталь
Тип ключа
финский
Диаметр дужки, мм
11
Комплектация
Замок - 1 штКлюч - 4 штКольцо для ключей - 1 шт
Страна производитель
Китай
Навесной замок Matrix 91802 шириной 60 мм, с хромированным покрытием, используется для запирания дверей в помещениях с целью защиты собственности. Его можно повесить на дверь склада, гаража, подвала и т.д. Замок навесного типа легко устанавливается с помощью специальных проушин.
Преимущества
- Прочность и взломостойкость — секретный механизм, корпус и дужка выполнены из стали.
- Защита от коррозии — хромовое покрытие предохраняет корпус и дужку от воздействия влаги, что позволяет использовать замок на улице.
- Запасные ключи — в комплекте 4 шт. на случай утери или использования замка несколькими людьми.
Замок навесной Matrix 91802, хромированное покрытие 60 мм - по цене 590 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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