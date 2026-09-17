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Замок навесной СИБРТЕХ 91603, ЗН2-10, 90 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Замок навесной СИБРТЕХ 91603, ЗН2-10, 90 мм

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Замок навесной СИБРТЕХ 91603, ЗН2-10, 90 мм - фото 1
Замок навесной СИБРТЕХ 91603, ЗН2-10, 90 мм - фото 2
Замок навесной СИБРТЕХ 91603, ЗН2-10, 90 мм - фото 3
Замок навесной СИБРТЕХ 91603, ЗН2-10, 90 мм - фото 4
Замок навесной СИБРТЕХ 91603, ЗН2-10, 90 мм - фото 5
Замок навесной СИБРТЕХ 91603, ЗН2-10, 90 мм - фото 6
Замок навесной СИБРТЕХ 91603, ЗН2-10, 90 мм - фото 7
Замок навесной СИБРТЕХ 91603, ЗН2-10, 90 мм - фото 8
Замок навесной СИБРТЕХ 91603, ЗН2-10, 90 мм - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
чугун
Тип ключа
финский
Диаметр дужки, мм
14
Длина замка, мм
90
Комплектация
Замок - 1 штКлюч - 3 штКольцо для стержня - 1 штКольцо для ключей - 1 штПаспорт - 1 шт
  • Замок навесной СИБРТЕХ 91603, ЗН2-10, 90 мм - фото 1
  • Замок навесной СИБРТЕХ 91603, ЗН2-10, 90 мм - фото 2
  • Замок навесной СИБРТЕХ 91603, ЗН2-10, 90 мм - фото 3
  • Замок навесной СИБРТЕХ 91603, ЗН2-10, 90 мм - фото 4
  • Замок навесной СИБРТЕХ 91603, ЗН2-10, 90 мм - фото 5
  • Замок навесной СИБРТЕХ 91603, ЗН2-10, 90 мм - фото 6
  • Замок навесной СИБРТЕХ 91603, ЗН2-10, 90 мм - фото 7
  • Замок навесной СИБРТЕХ 91603, ЗН2-10, 90 мм - фото 8
  • Замок навесной СИБРТЕХ 91603, ЗН2-10, 90 мм - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 050 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747666
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Замок навесной СИБРТЕХ 91603, ЗН2-10, 90 мм
1 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Материал корпуса
чугун
Тип ключа
финский
Диаметр дужки, мм
14
Длина замка, мм
90
Комплектация
Замок - 1 штКлюч - 3 штКольцо для стержня - 1 штКольцо для ключей - 1 штПаспорт - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х9х5
Вес, кг.
1.47

Описание товара Замок навесной СИБРТЕХ 91603, ЗН2-10, 90 мм

Замок навесной СИБРТЕХ 91603, ЗН2-10, 90 мм

Отзывы о товаре Замок навесной СИБРТЕХ 91603, ЗН2-10, 90 мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Материал корпуса
чугун
Тип ключа
финский
Диаметр дужки, мм
14
Длина замка, мм
90
Комплектация
Замок - 1 штКлюч - 3 штКольцо для стержня - 1 штКольцо для ключей - 1 штПаспорт - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание
Замок навесной СИБРТЕХ 91603, ЗН2-10, 90 мм
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Замок навесной СИБРТЕХ 91603, ЗН2-10, 90 мм - купить по цене 1050 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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