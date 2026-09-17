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Замок навесной СИБРТЕХ 91631, ЗН2-1-01, 70 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Замок навесной СИБРТЕХ 91631, ЗН2-1-01, 70 мм

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Замок навесной СИБРТЕХ 91631, ЗН2-1-01, 70 мм - фото 1
Замок навесной СИБРТЕХ 91631, ЗН2-1-01, 70 мм - фото 2
Замок навесной СИБРТЕХ 91631, ЗН2-1-01, 70 мм - фото 3
Замок навесной СИБРТЕХ 91631, ЗН2-1-01, 70 мм - фото 4
Замок навесной СИБРТЕХ 91631, ЗН2-1-01, 70 мм - фото 5
Замок навесной СИБРТЕХ 91631, ЗН2-1-01, 70 мм - фото 6
Замок навесной СИБРТЕХ 91631, ЗН2-1-01, 70 мм - фото 7
Замок навесной СИБРТЕХ 91631, ЗН2-1-01, 70 мм - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип ключа
финский
Диаметр дужки, мм
12
Комплектация
Замок - 1 штКлюч - 3 штКольцо для ключей - 1 штПаспорт - 1 шт
  • Замок навесной СИБРТЕХ 91631, ЗН2-1-01, 70 мм - фото 1
  • Замок навесной СИБРТЕХ 91631, ЗН2-1-01, 70 мм - фото 2
  • Замок навесной СИБРТЕХ 91631, ЗН2-1-01, 70 мм - фото 3
  • Замок навесной СИБРТЕХ 91631, ЗН2-1-01, 70 мм - фото 4
  • Замок навесной СИБРТЕХ 91631, ЗН2-1-01, 70 мм - фото 5
  • Замок навесной СИБРТЕХ 91631, ЗН2-1-01, 70 мм - фото 6
  • Замок навесной СИБРТЕХ 91631, ЗН2-1-01, 70 мм - фото 7
  • Замок навесной СИБРТЕХ 91631, ЗН2-1-01, 70 мм - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
510 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747676
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Замок навесной СИБРТЕХ 91631, ЗН2-1-01, 70 мм
510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип ключа
финский
Диаметр дужки, мм
12
Комплектация
Замок - 1 штКлюч - 3 штКольцо для ключей - 1 штПаспорт - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х7х3
Вес, г.
340

Описание товара Замок навесной СИБРТЕХ 91631, ЗН2-1-01, 70 мм

Навесной замок Сибртех ЗН2-1-01 91631 шириной 70 мм — запорное устройство для установки на дверные проушины. Защищает помещение от нежелательного проникновения. Замок можно повесить на дверь бытовки, склада, контейнера или гаража.

Преимущества

  • Надежная защита от взлома — замок имеет прочный чугунный корпус и стальную дужку, дисковый запорный механизм осложняет подбор отмычки.
  • Коррозионная стойкость — на корпус нанесено защитное лакокрасочное покрытие.
  • Удобная комплектация — в комплект поставки входит 3 ключа, что избавляет от необходимости изготовления дубликатов.

Отзывы о товаре Замок навесной СИБРТЕХ 91631, ЗН2-1-01, 70 мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип ключа
финский
Диаметр дужки, мм
12
Комплектация
Замок - 1 штКлюч - 3 штКольцо для ключей - 1 штПаспорт - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Навесной замок Сибртех ЗН2-1-01 91631 шириной 70 мм — запорное устройство для установки на дверные проушины. Защищает помещение от нежелательного проникновения. Замок можно повесить на дверь бытовки, склада, контейнера или гаража.

Преимущества

  • Надежная защита от взлома — замок имеет прочный чугунный корпус и стальную дужку, дисковый запорный механизм осложняет подбор отмычки.
  • Коррозионная стойкость — на корпус нанесено защитное лакокрасочное покрытие.
  • Удобная комплектация — в комплект поставки входит 3 ключа, что избавляет от необходимости изготовления дубликатов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Замок навесной СИБРТЕХ 91631, ЗН2-1-01, 70 мм - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 510 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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