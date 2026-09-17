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Замок навесной Matrix 91809, 50 мм, удлиненная дужка купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Замок навесной Matrix 91809, 50 мм, удлиненная дужка

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Замок навесной Matrix 91809, 50 мм, удлиненная дужка - фото 1
Замок навесной Matrix 91809, 50 мм, удлиненная дужка - фото 2
Замок навесной Matrix 91809, 50 мм, удлиненная дужка - фото 3
Замок навесной Matrix 91809, 50 мм, удлиненная дужка - фото 4
Замок навесной Matrix 91809, 50 мм, удлиненная дужка - фото 5
Замок навесной Matrix 91809, 50 мм, удлиненная дужка - фото 6
Замок навесной Matrix 91809, 50 мм, удлиненная дужка - фото 7
Замок навесной Matrix 91809, 50 мм, удлиненная дужка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
углеродистая сталь
Покрытие
цинк
Тип ключа
английский
Диаметр дужки, мм
9
Длина замка, мм
107
Комплектация
Замок - 1 штКлюч - 3 штКольцо для ключей - 1 шт
  • Замок навесной Matrix 91809, 50 мм, удлиненная дужка - фото 1
  • Замок навесной Matrix 91809, 50 мм, удлиненная дужка - фото 2
  • Замок навесной Matrix 91809, 50 мм, удлиненная дужка - фото 3
  • Замок навесной Matrix 91809, 50 мм, удлиненная дужка - фото 4
  • Замок навесной Matrix 91809, 50 мм, удлиненная дужка - фото 5
  • Замок навесной Matrix 91809, 50 мм, удлиненная дужка - фото 6
  • Замок навесной Matrix 91809, 50 мм, удлиненная дужка - фото 7
  • Замок навесной Matrix 91809, 50 мм, удлиненная дужка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
480 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747690
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Замок навесной Matrix 91809, 50 мм, удлиненная дужка
480 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Материал корпуса
углеродистая сталь
Покрытие
цинк
Тип ключа
английский
Диаметр дужки, мм
9
Длина замка, мм
107
Комплектация
Замок - 1 штКлюч - 3 штКольцо для ключей - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х9х3
Вес, г.
380

Описание товара Замок навесной Matrix 91809, 50 мм, удлиненная дужка

Навесной замок Matrix 91809 шириной 50 мм, с удлиненной дужкой, вешается на дверь для защиты от несанкционированного проникновения. Пригодится для запирания дверей гаража, подсобки и других помещений. Отличается повышенной взломостойкостью, т.к. дужку диаметром 9 мм сложно перекусить или сорвать.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — дужка и корпус выполнены из стали, а секретный механизм — из латуни.
  • Защита от разрушения — хромированная дужка и оцинкованный корпус не подвержены образованию коррозии.
  • Автоматическое запирание — дужку быстро защелкивается без использования ключа.
  • Комплект из 3 ключей — не нужно делать дубликаты на случай утери.

Отзывы о товаре Замок навесной Matrix 91809, 50 мм, удлиненная дужка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Материал корпуса
углеродистая сталь
Покрытие
цинк
Тип ключа
английский
Диаметр дужки, мм
9
Длина замка, мм
107
Комплектация
Замок - 1 штКлюч - 3 штКольцо для ключей - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Навесной замок Matrix 91809 шириной 50 мм, с удлиненной дужкой, вешается на дверь для защиты от несанкционированного проникновения. Пригодится для запирания дверей гаража, подсобки и других помещений. Отличается повышенной взломостойкостью, т.к. дужку диаметром 9 мм сложно перекусить или сорвать.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — дужка и корпус выполнены из стали, а секретный механизм — из латуни.
  • Защита от разрушения — хромированная дужка и оцинкованный корпус не подвержены образованию коррозии.
  • Автоматическое запирание — дужку быстро защелкивается без использования ключа.
  • Комплект из 3 ключей — не нужно делать дубликаты на случай утери.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Замок навесной Matrix 91809, 50 мм, удлиненная дужка - стоимость товара 480 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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