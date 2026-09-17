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Замок навесной всепогодный Matrix 91820, 40 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Замок навесной всепогодный Matrix 91820, 40 мм

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Замок навесной всепогодный Matrix 91820, 40 мм - фото 1
Замок навесной всепогодный Matrix 91820, 40 мм - фото 2
Замок навесной всепогодный Matrix 91820, 40 мм - фото 3
Замок навесной всепогодный Matrix 91820, 40 мм - фото 4
Замок навесной всепогодный Matrix 91820, 40 мм - фото 5
Замок навесной всепогодный Matrix 91820, 40 мм - фото 6
Замок навесной всепогодный Matrix 91820, 40 мм - фото 7
Замок навесной всепогодный Matrix 91820, 40 мм - фото 8
Замок навесной всепогодный Matrix 91820, 40 мм - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
углеродистая сталь
Покрытие
ПВХ
Тип ключа
английский
Диаметр дужки, мм
6
Длина замка, мм
72
Комплектация
Замок - 1 штКлюч - 3 штКольцо для стержня - 1 штКольцо для ключей - 1 штПаспорт - 1 шт
  • Замок навесной всепогодный Matrix 91820, 40 мм - фото 1
  • Замок навесной всепогодный Matrix 91820, 40 мм - фото 2
  • Замок навесной всепогодный Matrix 91820, 40 мм - фото 3
  • Замок навесной всепогодный Matrix 91820, 40 мм - фото 4
  • Замок навесной всепогодный Matrix 91820, 40 мм - фото 5
  • Замок навесной всепогодный Matrix 91820, 40 мм - фото 6
  • Замок навесной всепогодный Matrix 91820, 40 мм - фото 7
  • Замок навесной всепогодный Matrix 91820, 40 мм - фото 8
  • Замок навесной всепогодный Matrix 91820, 40 мм - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
410 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747697
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Замок навесной всепогодный Matrix 91820, 40 мм
410 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Материал корпуса
углеродистая сталь
Покрытие
ПВХ
Тип ключа
английский
Диаметр дужки, мм
6
Длина замка, мм
72
Комплектация
Замок - 1 штКлюч - 3 штКольцо для стержня - 1 штКольцо для ключей - 1 штПаспорт - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х9х4
Вес, г.
220

Описание товара Замок навесной всепогодный Matrix 91820, 40 мм

Навесной всепогодный замок Matrix 91820 шириной 40 мм вешается на дверь и обеспечивает сохранность имущества. Поможет защитить от несанкционированного проникновения сарай, гараж, подвал и другие помещения.

Преимущества

  • Взломостойкость — благодаря закаленной стальной дужке и стальному корпусу сложной конструкции замок трудно вскрыть.
  • Герметичность — корпус имеет прорезиненное покрытие, а ключевой блок защищен от попадания влаги специальной крышкой.
  • Высокое качество исполнения — зазоры между деталями замка минимальны, что увеличивает надежность конструкции.

Отзывы о товаре Замок навесной всепогодный Matrix 91820, 40 мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Материал корпуса
углеродистая сталь
Покрытие
ПВХ
Тип ключа
английский
Диаметр дужки, мм
6
Длина замка, мм
72
Комплектация
Замок - 1 штКлюч - 3 штКольцо для стержня - 1 штКольцо для ключей - 1 штПаспорт - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Навесной всепогодный замок Matrix 91820 шириной 40 мм вешается на дверь и обеспечивает сохранность имущества. Поможет защитить от несанкционированного проникновения сарай, гараж, подвал и другие помещения.

Преимущества

  • Взломостойкость — благодаря закаленной стальной дужке и стальному корпусу сложной конструкции замок трудно вскрыть.
  • Герметичность — корпус имеет прорезиненное покрытие, а ключевой блок защищен от попадания влаги специальной крышкой.
  • Высокое качество исполнения — зазоры между деталями замка минимальны, что увеличивает надежность конструкции.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Замок навесной всепогодный Matrix 91820, 40 мм - этот товар вы можете купить по цене 410 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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