Ножи для эл. рубанка Matrix 782401, 65Mn, 82мм, 2шт
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для электрорубанков
Материал назначения
древесина
Длина, мм
82
Ширина, мм
5.5
Комплектация
Нож для электрорубанка - 2 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
150 руб.
В наличии
Код товара: 747028
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Загружаем...
150 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для электрорубанков
Материал назначения
древесина
Длина, мм
82
Ширина, мм
5.5
Количество предметов в комплекте
2
Комплектация
Нож для электрорубанка - 2 шт
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Ножи для эл. рубанка Matrix 782401, 65Mn, 82мм, 2шт
Ножи для электрического рубанка Matrix 782401 — комплект из 2 сменных режущих элементов длиной 82 мм, изготовленных из стали 65Mn. Предназначены для деревянных поверхностей. Обеспечивают чистоту строгания и ровную поверхность материала. Совместимы с электрорубанками с шириной обработки 82 мм.
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Бренд
Назначение
для электрорубанков
Материал назначения
древесина
Длина, мм
82
Ширина, мм
5.5
Количество предметов в комплекте
2
Комплектация
Нож для электрорубанка - 2 шт
Страна производитель
Китай
Ножи для электрического рубанка Matrix 782401 — комплект из 2 сменных режущих элементов длиной 82 мм, изготовленных из стали 65Mn. Предназначены для деревянных поверхностей. Обеспечивают чистоту строгания и ровную поверхность материала. Совместимы с электрорубанками с шириной обработки 82 мм.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Ножи для эл. рубанка Matrix 782401, 65Mn, 82мм, 2шт - по цене 150 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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