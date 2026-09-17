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Ножи для эл. рубанка Matrix 782401, 65Mn, 82мм, 2шт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ножи для эл. рубанка Matrix 782401, 65Mn, 82мм, 2шт

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Ножи для эл. рубанка Matrix 782401, 65Mn, 82мм, 2шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для электрорубанков
Материал назначения
древесина
Длина, мм
82
Ширина, мм
5.5
Комплектация
Нож для электрорубанка - 2 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
150 руб. 
Начислим 3 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747028
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ножи для эл. рубанка Matrix 782401, 65Mn, 82мм, 2шт
150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для электрорубанков
Материал назначения
древесина
Длина, мм
82
Ширина, мм
5.5
Количество предметов в комплекте
2
Комплектация
Нож для электрорубанка - 2 шт
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Ножи для эл. рубанка Matrix 782401, 65Mn, 82мм, 2шт

Ножи для электрического рубанка Matrix 782401 — комплект из 2 сменных режущих элементов длиной 82 мм, изготовленных из стали 65Mn. Предназначены для деревянных поверхностей. Обеспечивают чистоту строгания и ровную поверхность материала. Совместимы с электрорубанками с шириной обработки 82 мм.



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Отзывы о товаре Ножи для эл. рубанка Matrix 782401, 65Mn, 82мм, 2шт




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для электрорубанков
Материал назначения
древесина
Длина, мм
82
Ширина, мм
5.5
Количество предметов в комплекте
2
Комплектация
Нож для электрорубанка - 2 шт
Страна производитель
Китай
Описание
Ножи для электрического рубанка Matrix 782401 — комплект из 2 сменных режущих элементов длиной 82 мм, изготовленных из стали 65Mn. Предназначены для деревянных поверхностей. Обеспечивают чистоту строгания и ровную поверхность материала. Совместимы с электрорубанками с шириной обработки 82 мм.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножи для эл. рубанка Matrix 782401, 65Mn, 82мм, 2шт - по цене 150 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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