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Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78221, 3 шт.T344D, 110 x 4 мм, HCS купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78221, 3 шт.T344D, 110 x 4 мм, HCS

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Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78221, 3 шт.T344D, 110 x 4 мм, HCS - фото 1
Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78221, 3 шт.T344D, 110 x 4 мм, HCS - фото 2
Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78221, 3 шт.T344D, 110 x 4 мм, HCS - фото 3
Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78221, 3 шт.T344D, 110 x 4 мм, HCS - фото 4
Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78221, 3 шт.T344D, 110 x 4 мм, HCS - фото 5
Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78221, 3 шт.T344D, 110 x 4 мм, HCS - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
древесина, пластик
Шаг зубьев
6 TPI
Длина, мм
132
Ширина, мм
9
Комплектация
Полотно для электролобзика - 3 шт
  • Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78221, 3 шт.T344D, 110 x 4 мм, HCS - фото 1
  • Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78221, 3 шт.T344D, 110 x 4 мм, HCS - фото 2
  • Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78221, 3 шт.T344D, 110 x 4 мм, HCS - фото 3
  • Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78221, 3 шт.T344D, 110 x 4 мм, HCS - фото 4
  • Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78221, 3 шт.T344D, 110 x 4 мм, HCS - фото 5
  • Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78221, 3 шт.T344D, 110 x 4 мм, HCS - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
150 руб. 
Начислим 3 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747017
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78221, 3 шт.T344D, 110 x 4 мм, HCS
150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
древесина, пластик
Шаг зубьев
6 TPI
Длина, мм
132
Ширина, мм
9
Количество предметов в комплекте
3
Комплектация
Полотно для электролобзика - 3 шт
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78221, 3 шт.T344D, 110 x 4 мм, HCS

Полотна для электролобзика по дереву T344D Matrix 78221 с рабочей длиной 110 мм и шагом зубьев 4 мм, из стали HCS, входят в набор из 3 шт. Имеют Т-образный хвостовик, поэтому совместимы с большинством современных электролобзиков. Полотна осуществляют быстрый распил материалов толщиной от 4 до 85 мм: древесины, фанеры, ДСП, пластика. Подходят для профессионального и бытового применения.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — пилки изготовлены из высокоуглеродистой стали.
  • Высокая скорость распиловки — крупные разведенные зубья обеспечивают быстрое удаление стружки.
  • Надежность — пилки изготовлены из высококачественных материалов с применением современных технологий.
  • Удобная комплектация — упаковка из 3 полотен рассчитана на выполнение большого объема работ.



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Отзывы о товаре Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78221, 3 шт.T344D, 110 x 4 мм, HCS




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
древесина, пластик
Шаг зубьев
6 TPI
Длина, мм
132
Ширина, мм
9
Количество предметов в комплекте
3
Комплектация
Полотно для электролобзика - 3 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Полотна для электролобзика по дереву T344D Matrix 78221 с рабочей длиной 110 мм и шагом зубьев 4 мм, из стали HCS, входят в набор из 3 шт. Имеют Т-образный хвостовик, поэтому совместимы с большинством современных электролобзиков. Полотна осуществляют быстрый распил материалов толщиной от 4 до 85 мм: древесины, фанеры, ДСП, пластика. Подходят для профессионального и бытового применения.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — пилки изготовлены из высокоуглеродистой стали.
  • Высокая скорость распиловки — крупные разведенные зубья обеспечивают быстрое удаление стружки.
  • Надежность — пилки изготовлены из высококачественных материалов с применением современных технологий.
  • Удобная комплектация — упаковка из 3 полотен рассчитана на выполнение большого объема работ.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78221, 3 шт.T344D, 110 x 4 мм, HCS - стоимость товара 150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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