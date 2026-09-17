Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78221, 3 шт.T344D, 110 x 4 мм, HCS
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Характеристики
Описание товара Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78221, 3 шт.T344D, 110 x 4 мм, HCS
Полотна для электролобзика по дереву T344D Matrix 78221 с рабочей длиной 110 мм и шагом зубьев 4 мм, из стали HCS, входят в набор из 3 шт. Имеют Т-образный хвостовик, поэтому совместимы с большинством современных электролобзиков. Полотна осуществляют быстрый распил материалов толщиной от 4 до 85 мм: древесины, фанеры, ДСП, пластика. Подходят для профессионального и бытового применения.
Преимущества
- Прочность и долговечность — пилки изготовлены из высокоуглеродистой стали.
- Высокая скорость распиловки — крупные разведенные зубья обеспечивают быстрое удаление стружки.
- Надежность — пилки изготовлены из высококачественных материалов с применением современных технологий.
- Удобная комплектация — упаковка из 3 полотен рассчитана на выполнение большого объема работ.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Полотна для электролобзика по дереву T344D Matrix 78221 с рабочей длиной 110 мм и шагом зубьев 4 мм, из стали HCS, входят в набор из 3 шт. Имеют Т-образный хвостовик, поэтому совместимы с большинством современных электролобзиков. Полотна осуществляют быстрый распил материалов толщиной от 4 до 85 мм: древесины, фанеры, ДСП, пластика. Подходят для профессионального и бытового применения.
Преимущества
- Прочность и долговечность — пилки изготовлены из высокоуглеродистой стали.
- Высокая скорость распиловки — крупные разведенные зубья обеспечивают быстрое удаление стружки.
- Надежность — пилки изготовлены из высококачественных материалов с применением современных технологий.
- Удобная комплектация — упаковка из 3 полотен рассчитана на выполнение большого объема работ.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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