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Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78219, 3 шт.T301DL, 110 x 4 мм, HCS купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78219, 3 шт.T301DL, 110 x 4 мм, HCS

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Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78219, 3 шт.T301DL, 110 x 4 мм, HCS - фото 1
Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78219, 3 шт.T301DL, 110 x 4 мм, HCS - фото 2
Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78219, 3 шт.T301DL, 110 x 4 мм, HCS - фото 3
Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78219, 3 шт.T301DL, 110 x 4 мм, HCS - фото 4
Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78219, 3 шт.T301DL, 110 x 4 мм, HCS - фото 5
Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78219, 3 шт.T301DL, 110 x 4 мм, HCS - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
древесина, пластик
Шаг зубьев
6 TPI
Длина, мм
132
Ширина, мм
9
Комплектация
Полотно для электролобзика - 3 шт
  • Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78219, 3 шт.T301DL, 110 x 4 мм, HCS - фото 1
  • Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78219, 3 шт.T301DL, 110 x 4 мм, HCS - фото 2
  • Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78219, 3 шт.T301DL, 110 x 4 мм, HCS - фото 3
  • Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78219, 3 шт.T301DL, 110 x 4 мм, HCS - фото 4
  • Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78219, 3 шт.T301DL, 110 x 4 мм, HCS - фото 5
  • Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78219, 3 шт.T301DL, 110 x 4 мм, HCS - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
180 руб. 
Начислим 3 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747016
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78219, 3 шт.T301DL, 110 x 4 мм, HCS
180 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
древесина, пластик
Шаг зубьев
6 TPI
Длина, мм
132
Ширина, мм
9
Количество предметов в комплекте
3
Комплектация
Полотно для электролобзика - 3 шт
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78219, 3 шт.T301DL, 110 x 4 мм, HCS

Полотна для электролобзика Matrix T301DL 78219 с шагом зубьев 4 мм, из стали HCS, 3 шт. в упаковке, имеют рабочую длину 110 мм и предназначены для работ по дереву. Производят тонкий распил древесины мягких и твердых пород, ДСП, ДВП толщиной 10-85 мм, а также ламинированного пластика с глубиной пропила 4-40 мм. Имеют стандартный Т-образный хвостовик, поэтому подходят для большинства электролобзиков ведущих производителей. Полотна используются в профессиональной и бытовой сфере.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — пилки изготовлены из высокоуглеродистой стали.
  • Чистый и аккуратный распил — режущая часть состоит из шлифованных зубьев с шагом 4 мм.
  • Высокое качество — полотна произведены на специализированном оборудовании с применением современных технологий.
  • Продуманная комплектация — в упаковке 3 пилки, которых хватит надолго.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78219, 3 шт.T301DL, 110 x 4 мм, HCS




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
древесина, пластик
Шаг зубьев
6 TPI
Длина, мм
132
Ширина, мм
9
Количество предметов в комплекте
3
Комплектация
Полотно для электролобзика - 3 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Полотна для электролобзика Matrix T301DL 78219 с шагом зубьев 4 мм, из стали HCS, 3 шт. в упаковке, имеют рабочую длину 110 мм и предназначены для работ по дереву. Производят тонкий распил древесины мягких и твердых пород, ДСП, ДВП толщиной 10-85 мм, а также ламинированного пластика с глубиной пропила 4-40 мм. Имеют стандартный Т-образный хвостовик, поэтому подходят для большинства электролобзиков ведущих производителей. Полотна используются в профессиональной и бытовой сфере.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — пилки изготовлены из высокоуглеродистой стали.
  • Чистый и аккуратный распил — режущая часть состоит из шлифованных зубьев с шагом 4 мм.
  • Высокое качество — полотна произведены на специализированном оборудовании с применением современных технологий.
  • Продуманная комплектация — в упаковке 3 пилки, которых хватит надолго.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78219, 3 шт.T301DL, 110 x 4 мм, HCS - по цене 180 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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