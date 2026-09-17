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Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78223, 3 шт.T744D, 155 x 4 мм, HCS купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78223, 3 шт.T744D, 155 x 4 мм, HCS

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Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78223, 3 шт.T744D, 155 x 4 мм, HCS - фото 1
Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78223, 3 шт.T744D, 155 x 4 мм, HCS - фото 2
Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78223, 3 шт.T744D, 155 x 4 мм, HCS - фото 3
Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78223, 3 шт.T744D, 155 x 4 мм, HCS - фото 4
Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78223, 3 шт.T744D, 155 x 4 мм, HCS - фото 5
Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78223, 3 шт.T744D, 155 x 4 мм, HCS - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
древесина, пластик
Шаг зубьев
6 TPI
Длина, мм
180
Ширина, мм
9
Комплектация
Полотно для электролобзика - 3 шт
  • Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78223, 3 шт.T744D, 155 x 4 мм, HCS - фото 1
  • Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78223, 3 шт.T744D, 155 x 4 мм, HCS - фото 2
  • Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78223, 3 шт.T744D, 155 x 4 мм, HCS - фото 3
  • Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78223, 3 шт.T744D, 155 x 4 мм, HCS - фото 4
  • Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78223, 3 шт.T744D, 155 x 4 мм, HCS - фото 5
  • Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78223, 3 шт.T744D, 155 x 4 мм, HCS - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
200 руб. 
Начислим 4 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747019
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78223, 3 шт.T744D, 155 x 4 мм, HCS
200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
древесина, пластик
Шаг зубьев
6 TPI
Длина, мм
180
Ширина, мм
9
Количество предметов в комплекте
3
Комплектация
Полотно для электролобзика - 3 шт
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78223, 3 шт.T744D, 155 x 4 мм, HCS

Полотна для электролобзика по дереву T744D Matrix 78223 с шагом зубьев 4 мм, из стали HCS, 3 шт. в упаковке, имеют рабочую длину 155 мм и предназначены для грубой быстрой распиловки древесины, пиломатериалов, ДСП толщиной от 5 до 135 мм, а также пластика и фанеры. Благодаря Т-образному хвостовику полотна совместимы с большинством электролобзиков ведущих производителей. Подходят для профессионального использования, будут полезны и в быту.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — пилки изготовлены из высокоуглеродистой стали.
  • Высокая скорость распиловки — разведенные зубья с шагом 4 мм обеспечивают быстрое удаление стружки.
  • Надежность — пилки изготовлены из высококачественных материалов с применением современных технологий.
  • Удобная комплектация — упаковка из 3 полотен рассчитана на выполнение большого объема работ.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78223, 3 шт.T744D, 155 x 4 мм, HCS




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
древесина, пластик
Шаг зубьев
6 TPI
Длина, мм
180
Ширина, мм
9
Количество предметов в комплекте
3
Комплектация
Полотно для электролобзика - 3 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Полотна для электролобзика по дереву T744D Matrix 78223 с шагом зубьев 4 мм, из стали HCS, 3 шт. в упаковке, имеют рабочую длину 155 мм и предназначены для грубой быстрой распиловки древесины, пиломатериалов, ДСП толщиной от 5 до 135 мм, а также пластика и фанеры. Благодаря Т-образному хвостовику полотна совместимы с большинством электролобзиков ведущих производителей. Подходят для профессионального использования, будут полезны и в быту.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — пилки изготовлены из высокоуглеродистой стали.
  • Высокая скорость распиловки — разведенные зубья с шагом 4 мм обеспечивают быстрое удаление стружки.
  • Надежность — пилки изготовлены из высококачественных материалов с применением современных технологий.
  • Удобная комплектация — упаковка из 3 полотен рассчитана на выполнение большого объема работ.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78223, 3 шт.T744D, 155 x 4 мм, HCS - этот товар вы можете купить по цене 200 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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