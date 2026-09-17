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Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78222, 3 шт.T544D, 125 x 4 мм, HCS купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78222, 3 шт.T544D, 125 x 4 мм, HCS

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Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78222, 3 шт.T544D, 125 x 4 мм, HCS - фото 1
Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78222, 3 шт.T544D, 125 x 4 мм, HCS - фото 2
Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78222, 3 шт.T544D, 125 x 4 мм, HCS - фото 3
Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78222, 3 шт.T544D, 125 x 4 мм, HCS - фото 4
Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78222, 3 шт.T544D, 125 x 4 мм, HCS - фото 5
Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78222, 3 шт.T544D, 125 x 4 мм, HCS - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
древесина, пластик
Шаг зубьев
6 TPI
Длина, мм
152
Ширина, мм
9
Комплектация
Полотно для электролобзика - 3 шт
  • Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78222, 3 шт.T544D, 125 x 4 мм, HCS - фото 1
  • Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78222, 3 шт.T544D, 125 x 4 мм, HCS - фото 2
  • Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78222, 3 шт.T544D, 125 x 4 мм, HCS - фото 3
  • Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78222, 3 шт.T544D, 125 x 4 мм, HCS - фото 4
  • Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78222, 3 шт.T544D, 125 x 4 мм, HCS - фото 5
  • Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78222, 3 шт.T544D, 125 x 4 мм, HCS - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
180 руб. 
Начислим 3 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747018
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78222, 3 шт.T544D, 125 x 4 мм, HCS
180 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
древесина, пластик
Шаг зубьев
6 TPI
Длина, мм
152
Ширина, мм
9
Количество предметов в комплекте
3
Комплектация
Полотно для электролобзика - 3 шт
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78222, 3 шт.T544D, 125 x 4 мм, HCS

Полотна для электролобзика T544D Matrix 78222 с рабочей длиной 125 мм и шагом зубьев 4 мм, из стали HCS, 3 шт. в упаковке, используют для выполнения работ по дереву. Полотна служат для быстрого распила деревянных заготовок и пиломатериалов толщиной 5-100 мм, а также фанеры и пластика. Устанавливаются на аккумуляторные или сетевые лобзики, совместимые с оснасткой, имеющей Т-образный хвостовик. Пилки пригодятся во время ремонта, будут полезны в столярной мастерской, дома или на даче.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — пилки изготовлены из высокоуглеродистой стали.
  • Высокая скорость распиловки — разведенные зубья с шагом 4 мм обеспечивают быстрое удаление стружки.
  • Надежность — пилки изготовлены из высококачественных материалов с применением современных технологий.
  • Удобная комплектация — упаковка из 3 полотен рассчитана на выполнение большого объема работ.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78222, 3 шт.T544D, 125 x 4 мм, HCS




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
древесина, пластик
Шаг зубьев
6 TPI
Длина, мм
152
Ширина, мм
9
Количество предметов в комплекте
3
Комплектация
Полотно для электролобзика - 3 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Полотна для электролобзика T544D Matrix 78222 с рабочей длиной 125 мм и шагом зубьев 4 мм, из стали HCS, 3 шт. в упаковке, используют для выполнения работ по дереву. Полотна служат для быстрого распила деревянных заготовок и пиломатериалов толщиной 5-100 мм, а также фанеры и пластика. Устанавливаются на аккумуляторные или сетевые лобзики, совместимые с оснасткой, имеющей Т-образный хвостовик. Пилки пригодятся во время ремонта, будут полезны в столярной мастерской, дома или на даче.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — пилки изготовлены из высокоуглеродистой стали.
  • Высокая скорость распиловки — разведенные зубья с шагом 4 мм обеспечивают быстрое удаление стружки.
  • Надежность — пилки изготовлены из высококачественных материалов с применением современных технологий.
  • Удобная комплектация — упаковка из 3 полотен рассчитана на выполнение большого объема работ.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Полотна для электролобзика по дереву Matrix 78222, 3 шт.T544D, 125 x 4 мм, HCS - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 180 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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