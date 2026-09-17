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Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78143, 3 шт., 50 х 0,8мм, HSS, EU- хвостовик купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78143, 3 шт., 50 х 0,8мм, HSS, EU- хвостовик

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Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78143, 3 шт., 50 х 0,8мм, HSS, EU- хвостовик - фото 1
Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78143, 3 шт., 50 х 0,8мм, HSS, EU- хвостовик - фото 2
Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78143, 3 шт., 50 х 0,8мм, HSS, EU- хвостовик - фото 3
Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78143, 3 шт., 50 х 0,8мм, HSS, EU- хвостовик - фото 4
Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78143, 3 шт., 50 х 0,8мм, HSS, EU- хвостовик - фото 5
Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78143, 3 шт., 50 х 0,8мм, HSS, EU- хвостовик - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
Металл, Пластик
Шаг зубьев
32 TPI
Длина, мм
74
Ширина, мм
8
Комплектация
Полотно для электролобзика - 3 шт
  • Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78143, 3 шт., 50 х 0,8мм, HSS, EU- хвостовик - фото 1
  • Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78143, 3 шт., 50 х 0,8мм, HSS, EU- хвостовик - фото 2
  • Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78143, 3 шт., 50 х 0,8мм, HSS, EU- хвостовик - фото 3
  • Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78143, 3 шт., 50 х 0,8мм, HSS, EU- хвостовик - фото 4
  • Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78143, 3 шт., 50 х 0,8мм, HSS, EU- хвостовик - фото 5
  • Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78143, 3 шт., 50 х 0,8мм, HSS, EU- хвостовик - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
150 руб. 
Начислим 3 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746988
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78143, 3 шт., 50 х 0,8мм, HSS, EU- хвостовик
150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
Металл, Пластик
Шаг зубьев
32 TPI
Длина, мм
74
Ширина, мм
8
Количество предметов в комплекте
3
Комплектация
Полотно для электролобзика - 3 шт
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78143, 3 шт., 50 х 0,8мм, HSS, EU- хвостовик

Полотна для электролобзика Matrix 78143 с шагом зубьев 0,8 мм, из стали HSS, с EU-хвостовиком, 3 шт. в упаковке, имеют рабочую длину 50 мм и предназначены для работ по металлу. Имеют стандартный Т-образный хвостовик и могут быть установлены на большинство современных моделей электролобзиков. Используются в слесарном деле, будут также полезны в быту.

Преимущества

  • Износостойкость — полотна изготовлены из быстрорежущей стали и отличаются высокой твердостью.
  • Высокая скорость распиловки — волнообразная разводка зубьев позволяет эффективно удалять продукты пиления.
  • Аккуратная работа — зубья с шагом 0,8 мм обеспечивают гладкий и точный рез.
  • Удобная комплектация — 3 пилок достаточно для выполнения большого объема работ.



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Отзывы о товаре Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78143, 3 шт., 50 х 0,8мм, HSS, EU- хвостовик




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
Металл, Пластик
Шаг зубьев
32 TPI
Длина, мм
74
Ширина, мм
8
Количество предметов в комплекте
3
Комплектация
Полотно для электролобзика - 3 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Полотна для электролобзика Matrix 78143 с шагом зубьев 0,8 мм, из стали HSS, с EU-хвостовиком, 3 шт. в упаковке, имеют рабочую длину 50 мм и предназначены для работ по металлу. Имеют стандартный Т-образный хвостовик и могут быть установлены на большинство современных моделей электролобзиков. Используются в слесарном деле, будут также полезны в быту.

Преимущества

  • Износостойкость — полотна изготовлены из быстрорежущей стали и отличаются высокой твердостью.
  • Высокая скорость распиловки — волнообразная разводка зубьев позволяет эффективно удалять продукты пиления.
  • Аккуратная работа — зубья с шагом 0,8 мм обеспечивают гладкий и точный рез.
  • Удобная комплектация — 3 пилок достаточно для выполнения большого объема работ.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Полотна для электролобзика по металлу Matrix 78143, 3 шт., 50 х 0,8мм, HSS, EU- хвостовик - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 150 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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