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Сверло по металлу Matrix 715030, 3,0 х 100 мм, полированное, удл., HSS, 10 шт. цил. хв. купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сверло по металлу Matrix 715030, 3,0 х 100 мм, полированное, удл., HSS, 10 шт. цил. хв.

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Сверло по металлу Matrix 715030, 3,0 х 100 мм, полированное, удл., HSS, 10 шт. цил. хв. - фото 1
Сверло по металлу Matrix 715030, 3,0 х 100 мм, полированное, удл., HSS, 10 шт. цил. хв. - фото 2
Сверло по металлу Matrix 715030, 3,0 х 100 мм, полированное, удл., HSS, 10 шт. цил. хв. - фото 3
Сверло по металлу Matrix 715030, 3,0 х 100 мм, полированное, удл., HSS, 10 шт. цил. хв. - фото 4
Сверло по металлу Matrix 715030, 3,0 х 100 мм, полированное, удл., HSS, 10 шт. цил. хв. - фото 5
Сверло по металлу Matrix 715030, 3,0 х 100 мм, полированное, удл., HSS, 10 шт. цил. хв. - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
3
Длина, мм
100
Комплектация
Сверло - 10 шт
  • Сверло по металлу Matrix 715030, 3,0 х 100 мм, полированное, удл., HSS, 10 шт. цил. хв. - фото 1
  • Сверло по металлу Matrix 715030, 3,0 х 100 мм, полированное, удл., HSS, 10 шт. цил. хв. - фото 2
  • Сверло по металлу Matrix 715030, 3,0 х 100 мм, полированное, удл., HSS, 10 шт. цил. хв. - фото 3
  • Сверло по металлу Matrix 715030, 3,0 х 100 мм, полированное, удл., HSS, 10 шт. цил. хв. - фото 4
  • Сверло по металлу Matrix 715030, 3,0 х 100 мм, полированное, удл., HSS, 10 шт. цил. хв. - фото 5
  • Сверло по металлу Matrix 715030, 3,0 х 100 мм, полированное, удл., HSS, 10 шт. цил. хв. - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
180 руб. 
Начислим 3 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745869
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сверло по металлу Matrix 715030, 3,0 х 100 мм, полированное, удл., HSS, 10 шт. цил. хв.
180 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Материал
сталь HSS
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
3
Длина, мм
100
Количество предметов в комплекте
10
Комплектация
Сверло - 10 шт
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Сверло по металлу Matrix 715030, 3,0 х 100 мм, полированное, удл., HSS, 10 шт. цил. хв.

Полированное удлиненное сверло по металлу Matrix 715030 размером 3,0 х 100 мм, из стали HSS, с цилиндрическим хвостовиком, 10 шт. в упаковке, благодаря удлиненному профилю подходит для глубокого сверления. Угол заточки сверл составляет 118° и является оптимальным для работы с черными металлами, сталью, чугуном и твердой бронзой.

Преимущества

  • Прочность и надежность — сверла выполнены из быстрорежущей стали HSS, режущие кромки закалены до твердости 62-65 HRC.
  • Высокая производительность — благодаря полированной поверхности оснастка меньше подвержена трению, а стружка отводится более эффективно.
  • Продуманная конструкция — диаметр сверла уменьшается по направлению к хвостовику, что снижает трение и предотвращает застревание оснастки.
  • Эффективная работа — ленточки на канавках выполняют функцию дополнительных режущих сегментов.
  • Универсальность — цилиндрический хвостовик совместим с патронами любого типа.
  • Удобная комплектация — 10 сверл хватит для выполнения большого объема работ.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Сверло по металлу Matrix 715030, 3,0 х 100 мм, полированное, удл., HSS, 10 шт. цил. хв.




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Материал
сталь HSS
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
3
Длина, мм
100
Количество предметов в комплекте
10
Комплектация
Сверло - 10 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Полированное удлиненное сверло по металлу Matrix 715030 размером 3,0 х 100 мм, из стали HSS, с цилиндрическим хвостовиком, 10 шт. в упаковке, благодаря удлиненному профилю подходит для глубокого сверления. Угол заточки сверл составляет 118° и является оптимальным для работы с черными металлами, сталью, чугуном и твердой бронзой.

Преимущества

  • Прочность и надежность — сверла выполнены из быстрорежущей стали HSS, режущие кромки закалены до твердости 62-65 HRC.
  • Высокая производительность — благодаря полированной поверхности оснастка меньше подвержена трению, а стружка отводится более эффективно.
  • Продуманная конструкция — диаметр сверла уменьшается по направлению к хвостовику, что снижает трение и предотвращает застревание оснастки.
  • Эффективная работа — ленточки на канавках выполняют функцию дополнительных режущих сегментов.
  • Универсальность — цилиндрический хвостовик совместим с патронами любого типа.
  • Удобная комплектация — 10 сверл хватит для выполнения большого объема работ.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сверло по металлу Matrix 715030, 3,0 х 100 мм, полированное, удл., HSS, 10 шт. цил. хв. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 180 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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