Чашка алмазная зачистная Matrix 72992, 230 мм, Turbo
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Характеристики
Описание товара Чашка алмазная зачистная Matrix 72992, 230 мм, Turbo
Алмазная зачистная чашка Matrix Turbo 72992 диаметром 230 мм устанавливается на вал углошлифовальной машины, для чего предусмотрено посадочное отверстие 22,2 мм. Используется для придания окончательной гладкости бетонным, каменным, мраморным, гранитным и кирпичным поверхностям, а также для снятия фаски на плитах из гранита или мрамора. Предназначена для профессионального применения.
Преимущества
- Высокий ресурс — рабочий слой толщиной 6 мм характеризуется увеличенной плотностью алмазов и сбалансированной связкой.
- Работа без подачи воды — турбированная поверхность обеспечивает достаточное охлаждение.
- Быстрая и плавная шлифовка — чашка имеет увеличенную площадь соприкосновения с обрабатываемой поверхностью.
- Эффективность и долгий срок службы — в корпусе предусмотрены отверстия для отвода шлама и тепла.
- Устойчивость к воздействию влаги — стальной корпус покрыт эмалью для защиты от коррозии.
- Гарантированное качество — чашка произведена на специализированном заводе с соблюдением всех технологический требований.
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Алмазная зачистная чашка Matrix Turbo 72992 диаметром 230 мм устанавливается на вал углошлифовальной машины, для чего предусмотрено посадочное отверстие 22,2 мм. Используется для придания окончательной гладкости бетонным, каменным, мраморным, гранитным и кирпичным поверхностям, а также для снятия фаски на плитах из гранита или мрамора. Предназначена для профессионального применения.
Преимущества
- Высокий ресурс — рабочий слой толщиной 6 мм характеризуется увеличенной плотностью алмазов и сбалансированной связкой.
- Работа без подачи воды — турбированная поверхность обеспечивает достаточное охлаждение.
- Быстрая и плавная шлифовка — чашка имеет увеличенную площадь соприкосновения с обрабатываемой поверхностью.
- Эффективность и долгий срок службы — в корпусе предусмотрены отверстия для отвода шлама и тепла.
- Устойчивость к воздействию влаги — стальной корпус покрыт эмалью для защиты от коррозии.
- Гарантированное качество — чашка произведена на специализированном заводе с соблюдением всех технологический требований.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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