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Кожух для УШМ DENZEL 76294, 150-180-230мм с пылеотводом, для шлифовальных работ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кожух для УШМ DENZEL 76294, 150-180-230мм с пылеотводом, для шлифовальных работ

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Кожух для УШМ DENZEL 76294, 150-180-230мм с пылеотводом, для шлифовальных работ - фото 1
Кожух для УШМ DENZEL 76294, 150-180-230мм с пылеотводом, для шлифовальных работ - фото 2
Кожух для УШМ DENZEL 76294, 150-180-230мм с пылеотводом, для шлифовальных работ - фото 3
Кожух для УШМ DENZEL 76294, 150-180-230мм с пылеотводом, для шлифовальных работ - фото 4
Кожух для УШМ DENZEL 76294, 150-180-230мм с пылеотводом, для шлифовальных работ - фото 5
Кожух для УШМ DENZEL 76294, 150-180-230мм с пылеотводом, для шлифовальных работ - фото 6
Кожух для УШМ DENZEL 76294, 150-180-230мм с пылеотводом, для шлифовальных работ - фото 7
Кожух для УШМ DENZEL 76294, 150-180-230мм с пылеотводом, для шлифовальных работ - фото 8
Кожух для УШМ DENZEL 76294, 150-180-230мм с пылеотводом, для шлифовальных работ - фото 9
Кожух для УШМ DENZEL 76294, 150-180-230мм с пылеотводом, для шлифовальных работ - фото 10
Кожух для УШМ DENZEL 76294, 150-180-230мм с пылеотводом, для шлифовальных работ - фото 11
Кожух для УШМ DENZEL 76294, 150-180-230мм с пылеотводом, для шлифовальных работ - фото 12
Кожух для УШМ DENZEL 76294, 150-180-230мм с пылеотводом, для шлифовальных работ - фото 13
Кожух для УШМ DENZEL 76294, 150-180-230мм с пылеотводом, для шлифовальных работ - фото 14
Кожух для УШМ DENZEL 76294, 150-180-230мм с пылеотводом, для шлифовальных работ - фото 15
Кожух для УШМ DENZEL 76294, 150-180-230мм с пылеотводом, для шлифовальных работ - фото 16
Кожух для УШМ DENZEL 76294, 150-180-230мм с пылеотводом, для шлифовальных работ - фото 17
Кожух для УШМ DENZEL 76294, 150-180-230мм с пылеотводом, для шлифовальных работ - фото 18
Кожух для УШМ DENZEL 76294, 150-180-230мм с пылеотводом, для шлифовальных работ - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Минимальный диаметр, мм
150
Максимальный диаметр, мм
230
Комплектация
Кожух - 1 штАдаптер для пылесоса - 1 штКольцо переходное - 5 штШайба - 1 штКлюч для гаек УШМ - 1 шт
  • Кожух для УШМ DENZEL 76294, 150-180-230мм с пылеотводом, для шлифовальных работ - фото 1
  • Кожух для УШМ DENZEL 76294, 150-180-230мм с пылеотводом, для шлифовальных работ - фото 2
  • Кожух для УШМ DENZEL 76294, 150-180-230мм с пылеотводом, для шлифовальных работ - фото 3
  • Кожух для УШМ DENZEL 76294, 150-180-230мм с пылеотводом, для шлифовальных работ - фото 4
  • Кожух для УШМ DENZEL 76294, 150-180-230мм с пылеотводом, для шлифовальных работ - фото 5
  • Кожух для УШМ DENZEL 76294, 150-180-230мм с пылеотводом, для шлифовальных работ - фото 6
  • Кожух для УШМ DENZEL 76294, 150-180-230мм с пылеотводом, для шлифовальных работ - фото 7
  • Кожух для УШМ DENZEL 76294, 150-180-230мм с пылеотводом, для шлифовальных работ - фото 8
  • Кожух для УШМ DENZEL 76294, 150-180-230мм с пылеотводом, для шлифовальных работ - фото 9
  • Кожух для УШМ DENZEL 76294, 150-180-230мм с пылеотводом, для шлифовальных работ - фото 10
  • Кожух для УШМ DENZEL 76294, 150-180-230мм с пылеотводом, для шлифовальных работ - фото 11
  • Кожух для УШМ DENZEL 76294, 150-180-230мм с пылеотводом, для шлифовальных работ - фото 12
  • Кожух для УШМ DENZEL 76294, 150-180-230мм с пылеотводом, для шлифовальных работ - фото 13
  • Кожух для УШМ DENZEL 76294, 150-180-230мм с пылеотводом, для шлифовальных работ - фото 14
  • Кожух для УШМ DENZEL 76294, 150-180-230мм с пылеотводом, для шлифовальных работ - фото 15
  • Кожух для УШМ DENZEL 76294, 150-180-230мм с пылеотводом, для шлифовальных работ - фото 16
  • Кожух для УШМ DENZEL 76294, 150-180-230мм с пылеотводом, для шлифовальных работ - фото 17
  • Кожух для УШМ DENZEL 76294, 150-180-230мм с пылеотводом, для шлифовальных работ - фото 18
  • Кожух для УШМ DENZEL 76294, 150-180-230мм с пылеотводом, для шлифовальных работ - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 990 руб. 
Начислим 32 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746870
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кожух для УШМ DENZEL 76294, 150-180-230мм с пылеотводом, для шлифовальных работ
1 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Назначение
для шлифмашин
Минимальный диаметр, мм
150
Максимальный диаметр, мм
230
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Кожух - 1 штАдаптер для пылесоса - 1 штКольцо переходное - 5 штШайба - 1 штКлюч для гаек УШМ - 1 шт
Размеры в упаковке, см
26х23х11
Вес, кг.
1.48

Описание товара Кожух для УШМ DENZEL 76294, 150-180-230мм с пылеотводом, для шлифовальных работ

Кожух для УШМ Denzel 76294 с пылеотводом совместим с алмазным, абразивным и твердосплавным шлифовальным инструментом диаметром 150, 180, 230 мм. Используется при проведении шлифовальных работ с бетонными, каменными, деревянными поверхностями и старыми лакокрасочными покрытиями. В конструкции предусмотрен патрубок для подключения к пылесосу — такое решение позволяет эффективно удалять пыль и обеспечивает чистоту на рабочем месте.

Преимущества

  • Простая установка — благодаря быстросъемному креплению подготовка к работе не занимает много времени.
  • Продуманная конструкция — регулируемая сдвижная секция обеспечивает хороший обзор, позволяет контролировать процесс шлифования, обрабатывать кромки, углы и другие труднодоступные участки.
  • Безопасность — кольцевая щетка предотвращает вылет осколков и пыли на пользователя.
  • Универсальность — в комплект поставки входят переходные кольца 54, 60, 62, 65 и 68 мм для УШМ, а также адаптер-переходник для подключения пылесоса 35/41 мм.



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Отзывы о товаре Кожух для УШМ DENZEL 76294, 150-180-230мм с пылеотводом, для шлифовальных работ




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для шлифмашин
Минимальный диаметр, мм
150
Максимальный диаметр, мм
230
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Кожух - 1 штАдаптер для пылесоса - 1 штКольцо переходное - 5 штШайба - 1 штКлюч для гаек УШМ - 1 шт
Описание

Кожух для УШМ Denzel 76294 с пылеотводом совместим с алмазным, абразивным и твердосплавным шлифовальным инструментом диаметром 150, 180, 230 мм. Используется при проведении шлифовальных работ с бетонными, каменными, деревянными поверхностями и старыми лакокрасочными покрытиями. В конструкции предусмотрен патрубок для подключения к пылесосу — такое решение позволяет эффективно удалять пыль и обеспечивает чистоту на рабочем месте.

Преимущества

  • Простая установка — благодаря быстросъемному креплению подготовка к работе не занимает много времени.
  • Продуманная конструкция — регулируемая сдвижная секция обеспечивает хороший обзор, позволяет контролировать процесс шлифования, обрабатывать кромки, углы и другие труднодоступные участки.
  • Безопасность — кольцевая щетка предотвращает вылет осколков и пыли на пользователя.
  • Универсальность — в комплект поставки входят переходные кольца 54, 60, 62, 65 и 68 мм для УШМ, а также адаптер-переходник для подключения пылесоса 35/41 мм.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кожух для УШМ DENZEL 76294, 150-180-230мм с пылеотводом, для шлифовальных работ - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1990 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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