Пильный диск по дереву DENZEL 733637, ф255 х 30 мм, 80 зубьев
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Пильный диск по дереву DENZEL 733637, ф255 х 30 мм, 80 зубьев
Пильный диск Denzel 733637 диаметром 255 x 30 мм, с 80 зубьями, предназначен для точного продольного и поперечного распила твердой и мягкой древесины, фанеры, МДФ, ДСП. 80 зубьев типа ATB с режущими пластинами оптимальной геометрии обеспечивают максимально чистый рез. Режущие пластины из твердого сплава YG6X сохраняют рабочие свойства при интенсивном использовании. Диск устанавливается на циркулярную, торцовочную пилу или на распиловочный станок. В комплект поставки входит переходное кольцо с 30 на 20 мм, что позволяет изменить посадочный размер и расширяет возможности использования диска.
Преимущества
- Надежность — режущие пластины крепко зафиксированы методом пайки с использованием высококачественного термостойкого припоя, содержащего повышенное количество серебра.
- Долговечность — корпус изготовлен из пружинной стали 65Mn и прошел термическую обработку, поэтому выдерживает повышенные нагрузки.
- Высокое качество выполняемых работ — благодаря компенсационным прорезям диск не деформируется при нагрузках, обеспечивая стабильно ровный рез.
- Защита от разрушения — корпус покрыт лаком, переходное кольцо никелировано для предотвращения образования коррозии.
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Пильный диск Denzel 733637 диаметром 255 x 30 мм, с 80 зубьями, предназначен для точного продольного и поперечного распила твердой и мягкой древесины, фанеры, МДФ, ДСП. 80 зубьев типа ATB с режущими пластинами оптимальной геометрии обеспечивают максимально чистый рез. Режущие пластины из твердого сплава YG6X сохраняют рабочие свойства при интенсивном использовании. Диск устанавливается на циркулярную, торцовочную пилу или на распиловочный станок. В комплект поставки входит переходное кольцо с 30 на 20 мм, что позволяет изменить посадочный размер и расширяет возможности использования диска.
Преимущества
- Надежность — режущие пластины крепко зафиксированы методом пайки с использованием высококачественного термостойкого припоя, содержащего повышенное количество серебра.
- Долговечность — корпус изготовлен из пружинной стали 65Mn и прошел термическую обработку, поэтому выдерживает повышенные нагрузки.
- Высокое качество выполняемых работ — благодаря компенсационным прорезям диск не деформируется при нагрузках, обеспечивая стабильно ровный рез.
- Защита от разрушения — корпус покрыт лаком, переходное кольцо никелировано для предотвращения образования коррозии.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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