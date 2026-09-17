Пильный диск по дереву GROSS 73333, ф230 х 32 мм, 48 зубьев + кольцо 32/30мм
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Характеристики
Описание товара Пильный диск по дереву GROSS 73333, ф230 х 32 мм, 48 зубьев + кольцо 32/30мм
Пильный диск Gross 73333 диаметром 230 х 32 мм, с 48 зубьями и переходным кольцом 32/30 мм, предназначен для распила древесины мягких и твердых пород, ДСП, МДФ и фанеры. Используется в качестве оснастки для циркулярных и торцовочных пил с посадочным диаметром 32 мм, благодаря универсальному типу зубьев АТВ используется преимущественно для поперечного реза материалов. Диск изготовлен на высококачественном оборудовании, специально рассчитан на профессиональное применение и выполнение большого объема работ.
Преимущества
- Высокое качество работ — 48 мелких зубьев с режущими кромками, прошедшими многоступенчатую автоматическую заточку, обеспечивают точный и чистый рез.
- Прочность — корпус изготовлен из инструментальной стали 65Mn и термообработан, поэтому обладает устойчивостью к динамическим нагрузкам.
- Максимальный рабочий ресурс — режущие пластины выполнены из сплава К10 со специальными добавками Ceratizit твердостью 91 HRА, что гарантирует их износостойкость.
- Надежность — припой со значительным содержанием серебра прочно фиксирует твердосплавные пластины на корпусе диска.
- Продуманная конструкция — компенсационные пазы, выполненные при помощи лазера, способствуют существенному уменьшению деформации диска и получению ровного среза.
- Кольцо-переходник в комплекте — при необходимости можно самостоятельно изменить посадочный диаметр и установить диск на электроинструмент с посадкой 30 мм.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Пильный диск Gross 73333 диаметром 230 х 32 мм, с 48 зубьями и переходным кольцом 32/30 мм, предназначен для распила древесины мягких и твердых пород, ДСП, МДФ и фанеры. Используется в качестве оснастки для циркулярных и торцовочных пил с посадочным диаметром 32 мм, благодаря универсальному типу зубьев АТВ используется преимущественно для поперечного реза материалов. Диск изготовлен на высококачественном оборудовании, специально рассчитан на профессиональное применение и выполнение большого объема работ.
Преимущества
- Высокое качество работ — 48 мелких зубьев с режущими кромками, прошедшими многоступенчатую автоматическую заточку, обеспечивают точный и чистый рез.
- Прочность — корпус изготовлен из инструментальной стали 65Mn и термообработан, поэтому обладает устойчивостью к динамическим нагрузкам.
- Максимальный рабочий ресурс — режущие пластины выполнены из сплава К10 со специальными добавками Ceratizit твердостью 91 HRА, что гарантирует их износостойкость.
- Надежность — припой со значительным содержанием серебра прочно фиксирует твердосплавные пластины на корпусе диска.
- Продуманная конструкция — компенсационные пазы, выполненные при помощи лазера, способствуют существенному уменьшению деформации диска и получению ровного среза.
- Кольцо-переходник в комплекте — при необходимости можно самостоятельно изменить посадочный диаметр и установить диск на электроинструмент с посадкой 30 мм.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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