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Набор сверл-метчиков DENZEL 76781, М4-М12, Р6М5 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор сверл-метчиков DENZEL 76781, М4-М12, Р6М5

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Набор сверл-метчиков DENZEL 76781, М4-М12, Р6М5 - фото 1
Набор сверл-метчиков DENZEL 76781, М4-М12, Р6М5 - фото 2
Набор сверл-метчиков DENZEL 76781, М4-М12, Р6М5 - фото 3
Набор сверл-метчиков DENZEL 76781, М4-М12, Р6М5 - фото 4
Набор сверл-метчиков DENZEL 76781, М4-М12, Р6М5 - фото 5
Набор сверл-метчиков DENZEL 76781, М4-М12, Р6М5 - фото 6
Набор сверл-метчиков DENZEL 76781, М4-М12, Р6М5 - фото 7
Набор сверл-метчиков DENZEL 76781, М4-М12, Р6М5 - фото 8
Набор сверл-метчиков DENZEL 76781, М4-М12, Р6М5 - фото 9
Набор сверл-метчиков DENZEL 76781, М4-М12, Р6М5 - фото 10
Набор сверл-метчиков DENZEL 76781, М4-М12, Р6М5 - фото 11
Набор сверл-метчиков DENZEL 76781, М4-М12, Р6М5 - фото 12
Набор сверл-метчиков DENZEL 76781, М4-М12, Р6М5 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Сталь, Чугун
Посадочный квадрат, мм
6.35
Минимальный диаметр, мм
4
Максимальный диаметр, мм
12
Комплектация
Сверло-метчик M4 x 0,7 мм - 1 штСверло-метчик M5 x 0,8 мм - 1 штСверло-метчик M6 x 1,0 мм - 1 штСверло-метчик M8 x 1,25 мм - 1 штСверло-метчик M10 x 1,5 мм - 1 штСверло-метчик M12 x 1,75 мм - 1 шт
  • Набор сверл-метчиков DENZEL 76781, М4-М12, Р6М5 - фото 1
  • Набор сверл-метчиков DENZEL 76781, М4-М12, Р6М5 - фото 2
  • Набор сверл-метчиков DENZEL 76781, М4-М12, Р6М5 - фото 3
  • Набор сверл-метчиков DENZEL 76781, М4-М12, Р6М5 - фото 4
  • Набор сверл-метчиков DENZEL 76781, М4-М12, Р6М5 - фото 5
  • Набор сверл-метчиков DENZEL 76781, М4-М12, Р6М5 - фото 6
  • Набор сверл-метчиков DENZEL 76781, М4-М12, Р6М5 - фото 7
  • Набор сверл-метчиков DENZEL 76781, М4-М12, Р6М5 - фото 8
  • Набор сверл-метчиков DENZEL 76781, М4-М12, Р6М5 - фото 9
  • Набор сверл-метчиков DENZEL 76781, М4-М12, Р6М5 - фото 10
  • Набор сверл-метчиков DENZEL 76781, М4-М12, Р6М5 - фото 11
  • Набор сверл-метчиков DENZEL 76781, М4-М12, Р6М5 - фото 12
  • Набор сверл-метчиков DENZEL 76781, М4-М12, Р6М5 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 040 руб. 
Начислим 33 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746920
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор сверл-метчиков DENZEL 76781, М4-М12, Р6М5
2 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Сталь, Чугун
Посадочный квадрат, мм
6.35
Минимальный диаметр, мм
4
Максимальный диаметр, мм
12
Количество предметов в комплекте
6
Комплектация
Сверло-метчик M4 x 0,7 мм - 1 штСверло-метчик M5 x 0,8 мм - 1 штСверло-метчик M6 x 1,0 мм - 1 штСверло-метчик M8 x 1,25 мм - 1 штСверло-метчик M10 x 1,5 мм - 1 штСверло-метчик M12 x 1,75 мм - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х2
Вес, г.
120

Описание товара Набор сверл-метчиков DENZEL 76781, М4-М12, Р6М5

Набор сверл-метчиков DENZEL 76781, М4-М12, Р6М5



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Отзывы о товаре Набор сверл-метчиков DENZEL 76781, М4-М12, Р6М5




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Сталь, Чугун
Посадочный квадрат, мм
6.35
Минимальный диаметр, мм
4
Максимальный диаметр, мм
12
Количество предметов в комплекте
6
Комплектация
Сверло-метчик M4 x 0,7 мм - 1 штСверло-метчик M5 x 0,8 мм - 1 штСверло-метчик M6 x 1,0 мм - 1 штСверло-метчик M8 x 1,25 мм - 1 штСверло-метчик M10 x 1,5 мм - 1 штСверло-метчик M12 x 1,75 мм - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание
Набор сверл-метчиков DENZEL 76781, М4-М12, Р6М5


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор сверл-метчиков DENZEL 76781, М4-М12, Р6М5 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2040 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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