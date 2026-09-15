Набор бит и свёрл, магнитный адаптер, CrV, в пласт. боксе, 40 шт. Matrix (11322)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Набор бит и свёрл
Длина, мм
25
Комплектация
упаковка - пластиковый кейс, набор бит, набор сверл, магнитный адаптер для бит
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 950 руб.
В наличии
Код товара: 692880
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 950 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор бит и свёрл
Материал
сталь CrV
Длина, мм
25
Количество предметов в комплекте
40
Комплектация
упаковка - пластиковый кейс, набор бит, набор сверл, магнитный адаптер для бит
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х23х5
Вес, г.
740
Описание товара Набор бит и свёрл, магнитный адаптер, CrV, в пласт. боксе, 40 шт. Matrix (11322)
Набор бит и свёрл MATRIX 11322 применяется совместно с дрелями и шуруповертами для монтажа/демонтажа крепежных элементов и сверления отверстий в металлических изделиях. Комплект поставляется в удобном для хранения и транспортировки боксе.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бренд
Тип товара
Набор бит и свёрл
Материал
сталь CrV
Длина, мм
25
Количество предметов в комплекте
40
Комплектация
упаковка - пластиковый кейс, набор бит, набор сверл, магнитный адаптер для бит
Страна производитель
Китай
Набор бит и свёрл MATRIX 11322 применяется совместно с дрелями и шуруповертами для монтажа/демонтажа крепежных элементов и сверления отверстий в металлических изделиях. Комплект поставляется в удобном для хранения и транспортировки боксе.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Набор бит и свёрл, магнитный адаптер, CrV, в пласт. боксе, 40 шт. Matrix (11322) – стоимость товара 1950 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Набор бит и свёрл, магнитный адаптер, CrV, в пласт. боксе, 40 шт. Matrix (11322)