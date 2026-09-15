Набор бит, магнитный адаптер, сталь S2, пластиковый кейс, 32 предм. Gross (11363)
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Характеристики
Описание товара Набор бит, магнитный адаптер, сталь S2, пластиковый кейс, 32 предм. Gross (11363)
Набор бит с магнитным адаптером Gross 11363 из стали S2, в пластиковый кейсе, включает в себя 32 предмета для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Набор подойдет для выполнения ремонтных, монтажных и слесарных работ, в том числе для сборки мебели, бытовых электроприборов, самокатов и велосипедов. В комплект входят биты самых актуальных размеров, переходник с шестигранника на квадрат 1/4 дюйма и магнитный адаптер для бит.
Преимущества
- Широкая комплектация — в одном наборе представлено 6 типов бит: PH и PZ калибров 1-3, SL калибров 3, 4, 5, 6, TORX и TORX Tamper (10, 15, 20, 25, 27, 30, 40), HEX 3-6
- самые ходовые размеры PH2 и PZ2 поставляются по 2 штуки.
- Долговечность — высококачественная японская легированная сталь S2 обеспечивает повышенную прочность и износостойкость бит.
- Прочная фиксация — за счет металлического шарика переходник надежно удерживает торцевые головки без риска их выпадения (в комплект не входят).
- Удобная работа даже в труднодоступных местах — битодержатель с магнитом и быстрозажимным механизмом обеспечивает устойчивую фиксацию насадок.
- Высокий ресурс и защита от разрушения — битодержатель выполнен из высококачественной стали и хромирован для исключения коррозии.
- Удобное хранение и перевозка — комплект поставляется в кейсе из ударопрочного пластика с металлическим замком-застежкой.
- Быстрый подбор нужной насадки — схема комплекта по типоразмерам нанесена на крышку кейса.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Набор бит с магнитным адаптером Gross 11363 из стали S2, в пластиковый кейсе, включает в себя 32 предмета для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Набор подойдет для выполнения ремонтных, монтажных и слесарных работ, в том числе для сборки мебели, бытовых электроприборов, самокатов и велосипедов. В комплект входят биты самых актуальных размеров, переходник с шестигранника на квадрат 1/4 дюйма и магнитный адаптер для бит.
Преимущества
- Широкая комплектация — в одном наборе представлено 6 типов бит: PH и PZ калибров 1-3, SL калибров 3, 4, 5, 6, TORX и TORX Tamper (10, 15, 20, 25, 27, 30, 40), HEX 3-6
- самые ходовые размеры PH2 и PZ2 поставляются по 2 штуки.
- Долговечность — высококачественная японская легированная сталь S2 обеспечивает повышенную прочность и износостойкость бит.
- Прочная фиксация — за счет металлического шарика переходник надежно удерживает торцевые головки без риска их выпадения (в комплект не входят).
- Удобная работа даже в труднодоступных местах — битодержатель с магнитом и быстрозажимным механизмом обеспечивает устойчивую фиксацию насадок.
- Высокий ресурс и защита от разрушения — битодержатель выполнен из высококачественной стали и хромирован для исключения коррозии.
- Удобное хранение и перевозка — комплект поставляется в кейсе из ударопрочного пластика с металлическим замком-застежкой.
- Быстрый подбор нужной насадки — схема комплекта по типоразмерам нанесена на крышку кейса.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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