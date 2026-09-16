Коронка Bosch Sheet Metal D 48 мм 2.608.584.795
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Коронка Bosch Sheet Metal D 48 мм 2.608.584.795
Пильная коронка предназначена для работ по листовому металлу. Изготовлена из HSS-Bimetall с содержанием 8% кобальта (Со), что обеспечивает долгий срок службы и износостойкость. Геометрия зубьев (Vario) способствует быстрому и точному пилу. Особенностью данной коронки является наличие пружины, которая выталкивает вырезанный диск из зоны обработки. Рабочая поверхность остается не поврежденной, так как предохранительный стопор не дает коронке провалиться. Центрирующее сверло и коронка легко и быстро фиксируются, а при необходимости и извлекаются, благодаря использованию переходника Power Change. Для качественного сверления необходимо верно выбирать частоту вращения и вовремя производить охлаждение.
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