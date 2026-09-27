Чашка алмазная зачистная DENZEL 72970, 125 мм, Турбо
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Чашка алмазная зачистная DENZEL 72970, 125 мм, Турбо
Алмазная зачистная чашка Denzel Турбо 72970 диаметром 125 мм имеет посадочный диаметр 22,2 мм и предназначена для установки на вал углошлифовальной машины. Используется для чистового шлифования бетона, камня, кирпича, гранита, мрамора. Эффективно удаляет мелкие неровности, придавая поверхности гладкость. Оптимально подобранная связка в сочетании с высокой концентрацией алмазов обеспечивает максимальную производительность чашки. Чашка рекомендована для профессионального использования.
Преимущества
- Защита от перегрева — турбированный рабочий слой с сегментами усовершенствованной формы обеспечивает эффективное охлаждение.
- Улучшенный отвод шлама — в корпусе имеются специальные отверстия.
- Высокий рабочий ресурс — высота алмазного слоя составляет 6 мм.
- Плавная работа — широкая рабочая часть имеет увеличенную площадь соприкосновения с обрабатываемой поверхностью.
- Защита от разрушения — корпус покрыт эмалью для предотвращения образования коррозии.
- Гарантированное качество — чашка произведена на фирменном заводе под строгим технологическим контролем.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 010 руб.253 руб. в СплитБур по бетону Matrix 71231, 20 х 400 мм, SDS MAX c крестовой пла...
-
В наличииЦена 1 010 руб.253 руб. в СплитБорфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72074, коническая, тип...
-
В наличииЦена 1 010 руб.253 руб. в СплитПильный диск по дереву GROSS 73315, ф190 х 20 мм, 24 зуба + коль...
-
В наличииЦена 1 010 руб.253 руб. в СплитПильный диск по дереву GROSS 73318, ф190 х 30 мм, 24 зуба
-
В наличииЦена 1 010 руб.253 руб. в СплитПильный диск по дереву GROSS 73319, ф190 х 30 мм, 36 зубьев
-
В наличииЦена 1 010 руб.253 руб. в СплитПильный диск по дереву DENZEL 733327, ф185 х 20 мм, 60 зубьев
-
В наличииЦена 1 020 руб.255 руб. в СплитБур по бетону DENZEL 705320, цельная крестовая пластина, 14x315 ...
-
В наличииЦена 1 020 руб.255 руб. в СплитКоронка Matrix 72499, BIMETAL, 140 мм
-
В наличииЦена 1 020 руб.255 руб. в СплитКоронка алмазная по керамограниту Matrix 726603, 60 х 67 мм, 3-г...
-
В наличииЦена 1 020 руб.255 руб. в СплитПильный диск по ламинату DENZEL 733827, ф160 х 20 мм, 48 зубьев
-
В наличииЦена 1 030 руб.258 руб. в СплитПереходник для перфоратора Matrix 703111, SDS MAX на SDS PLUS
-
В наличииЦена 1 030 руб.258 руб. в СплитБур по бетону Matrix 71092, 22 x 800 мм, SDS PLUS
Алмазная зачистная чашка Denzel Турбо 72970 диаметром 125 мм имеет посадочный диаметр 22,2 мм и предназначена для установки на вал углошлифовальной машины. Используется для чистового шлифования бетона, камня, кирпича, гранита, мрамора. Эффективно удаляет мелкие неровности, придавая поверхности гладкость. Оптимально подобранная связка в сочетании с высокой концентрацией алмазов обеспечивает максимальную производительность чашки. Чашка рекомендована для профессионального использования.
Преимущества
- Защита от перегрева — турбированный рабочий слой с сегментами усовершенствованной формы обеспечивает эффективное охлаждение.
- Улучшенный отвод шлама — в корпусе имеются специальные отверстия.
- Высокий рабочий ресурс — высота алмазного слоя составляет 6 мм.
- Плавная работа — широкая рабочая часть имеет увеличенную площадь соприкосновения с обрабатываемой поверхностью.
- Защита от разрушения — корпус покрыт эмалью для предотвращения образования коррозии.
- Гарантированное качество — чашка произведена на фирменном заводе под строгим технологическим контролем.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Отзывы о товаре Чашка алмазная зачистная DENZEL 72970, 125 мм, Турбо