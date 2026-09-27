Top.Mail.Ru
Чашка алмазная зачистная DENZEL 72970, 125 мм, Турбо купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Чашка алмазная зачистная DENZEL 72970, 125 мм, Турбо

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Чашка алмазная зачистная DENZEL 72970, 125 мм, Турбо - фото 1
Чашка алмазная зачистная DENZEL 72970, 125 мм, Турбо - фото 2
Чашка алмазная зачистная DENZEL 72970, 125 мм, Турбо - фото 3
Чашка алмазная зачистная DENZEL 72970, 125 мм, Турбо - фото 4
Чашка алмазная зачистная DENZEL 72970, 125 мм, Турбо - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит, Мрамор
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22,2
Комплектация
Чашка алмазная - 1 шт
  • Чашка алмазная зачистная DENZEL 72970, 125 мм, Турбо - фото 1
  • Чашка алмазная зачистная DENZEL 72970, 125 мм, Турбо - фото 2
  • Чашка алмазная зачистная DENZEL 72970, 125 мм, Турбо - фото 3
  • Чашка алмазная зачистная DENZEL 72970, 125 мм, Турбо - фото 4
  • Чашка алмазная зачистная DENZEL 72970, 125 мм, Турбо - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 746213
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Назначение
для шлифмашин
Материал
алмаз
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит, Мрамор
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22,2
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Чашка алмазная - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х16х2
Вес, г.
450

Описание товара Чашка алмазная зачистная DENZEL 72970, 125 мм, Турбо

Алмазная зачистная чашка Denzel Турбо 72970 диаметром 125 мм имеет посадочный диаметр 22,2 мм и предназначена для установки на вал углошлифовальной машины. Используется для чистового шлифования бетона, камня, кирпича, гранита, мрамора. Эффективно удаляет мелкие неровности, придавая поверхности гладкость. Оптимально подобранная связка в сочетании с высокой концентрацией алмазов обеспечивает максимальную производительность чашки. Чашка рекомендована для профессионального использования.

Преимущества

  • Защита от перегрева — турбированный рабочий слой с сегментами усовершенствованной формы обеспечивает эффективное охлаждение.
  • Улучшенный отвод шлама — в корпусе имеются специальные отверстия.
  • Высокий рабочий ресурс — высота алмазного слоя составляет 6 мм.
  • Плавная работа — широкая рабочая часть имеет увеличенную площадь соприкосновения с обрабатываемой поверхностью.
  • Защита от разрушения — корпус покрыт эмалью для предотвращения образования коррозии.
  • Гарантированное качество — чашка произведена на фирменном заводе под строгим технологическим контролем.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Чашка алмазная зачистная DENZEL 72970, 125 мм, Турбо




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для шлифмашин
Материал
алмаз
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит, Мрамор
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22,2
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Чашка алмазная - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Алмазная зачистная чашка Denzel Турбо 72970 диаметром 125 мм имеет посадочный диаметр 22,2 мм и предназначена для установки на вал углошлифовальной машины. Используется для чистового шлифования бетона, камня, кирпича, гранита, мрамора. Эффективно удаляет мелкие неровности, придавая поверхности гладкость. Оптимально подобранная связка в сочетании с высокой концентрацией алмазов обеспечивает максимальную производительность чашки. Чашка рекомендована для профессионального использования.

Преимущества

  • Защита от перегрева — турбированный рабочий слой с сегментами усовершенствованной формы обеспечивает эффективное охлаждение.
  • Улучшенный отвод шлама — в корпусе имеются специальные отверстия.
  • Высокий рабочий ресурс — высота алмазного слоя составляет 6 мм.
  • Плавная работа — широкая рабочая часть имеет увеличенную площадь соприкосновения с обрабатываемой поверхностью.
  • Защита от разрушения — корпус покрыт эмалью для предотвращения образования коррозии.
  • Гарантированное качество — чашка произведена на фирменном заводе под строгим технологическим контролем.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чашка алмазная зачистная DENZEL 72970, 125 мм, Турбо - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...