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Круг полировальный из натурального войлока Matrix 75912, 200 х 20 х 32 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Круг полировальный из натурального войлока Matrix 75912, 200 х 20 х 32 мм

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Круг полировальный из натурального войлока Matrix 75912, 200 х 20 х 32 мм - фото 1
Круг полировальный из натурального войлока Matrix 75912, 200 х 20 х 32 мм - фото 2
Круг полировальный из натурального войлока Matrix 75912, 200 х 20 х 32 мм - фото 3
Круг полировальный из натурального войлока Matrix 75912, 200 х 20 х 32 мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
200
Посадочный диаметр, мм
32
Комплектация
Круг полировальный - 1 шт
  • Круг полировальный из натурального войлока Matrix 75912, 200 х 20 х 32 мм - фото 1
  • Круг полировальный из натурального войлока Matrix 75912, 200 х 20 х 32 мм - фото 2
  • Круг полировальный из натурального войлока Matrix 75912, 200 х 20 х 32 мм - фото 3
  • Круг полировальный из натурального войлока Matrix 75912, 200 х 20 х 32 мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 060 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746821
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Круг полировальный из натурального войлока Matrix 75912, 200 х 20 х 32 мм
1 060 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Материал
войлок
Диаметр, мм
200
Посадочный диаметр, мм
32
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Круг полировальный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х2
Вес, г.
280

Описание товара Круг полировальный из натурального войлока Matrix 75912, 200 х 20 х 32 мм

Круг полировальный из натурального войлока Matrix 75912, 200 х 20 х 32 мм



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Отзывы о товаре Круг полировальный из натурального войлока Matrix 75912, 200 х 20 х 32 мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Материал
войлок
Диаметр, мм
200
Посадочный диаметр, мм
32
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Круг полировальный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание
Круг полировальный из натурального войлока Matrix 75912, 200 х 20 х 32 мм


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Круг полировальный из натурального войлока Matrix 75912, 200 х 20 х 32 мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1060 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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