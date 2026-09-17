Круг полировальный из натурального войлока Matrix 75912, 200 х 20 х 32 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
200
Посадочный диаметр, мм
32
Комплектация
Круг полировальный - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 060 руб.
В наличии
Код товара: 746821
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 060 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Назначение
для шлифмашин
Материал
войлок
Диаметр, мм
200
Посадочный диаметр, мм
32
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Круг полировальный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х2
Вес, г.
280
Описание товара Круг полировальный из натурального войлока Matrix 75912, 200 х 20 х 32 мм
Круг полировальный из натурального войлока Matrix 75912, 200 х 20 х 32 мм
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 010 руб.253 руб. в СплитБур по бетону Matrix 71231, 20 х 400 мм, SDS MAX c крестовой пла...
-
В наличииЦена 1 010 руб.253 руб. в СплитБорфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72074, коническая, тип...
-
В наличииЦена 1 010 руб.253 руб. в СплитПильный диск по дереву GROSS 73315, ф190 х 20 мм, 24 зуба + коль...
-
В наличииЦена 1 010 руб.253 руб. в СплитПильный диск по дереву GROSS 73318, ф190 х 30 мм, 24 зуба
-
В наличииЦена 1 010 руб.253 руб. в СплитПильный диск по дереву GROSS 73319, ф190 х 30 мм, 36 зубьев
-
В наличииЦена 1 010 руб.253 руб. в СплитПильный диск по дереву DENZEL 733327, ф185 х 20 мм, 60 зубьев
-
В наличииЦена 1 020 руб.255 руб. в СплитБур по бетону DENZEL 705320, цельная крестовая пластина, 14x315 ...
-
В наличииЦена 1 020 руб.255 руб. в СплитКоронка Matrix 72499, BIMETAL, 140 мм
-
В наличииЦена 1 020 руб.255 руб. в СплитКоронка алмазная по керамограниту Matrix 726603, 60 х 67 мм, 3-г...
-
В наличииЦена 1 020 руб.255 руб. в СплитПильный диск по ламинату DENZEL 733827, ф160 х 20 мм, 48 зубьев
-
В наличииЦена 1 030 руб.258 руб. в СплитПереходник для перфоратора Matrix 703111, SDS MAX на SDS PLUS
-
В наличииЦена 1 030 руб.258 руб. в СплитБур по бетону Matrix 71092, 22 x 800 мм, SDS PLUS
Бренд
Назначение
для шлифмашин
Материал
войлок
Диаметр, мм
200
Посадочный диаметр, мм
32
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Круг полировальный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Круг полировальный из натурального войлока Matrix 75912, 200 х 20 х 32 мм
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Круг полировальный из натурального войлока Matrix 75912, 200 х 20 х 32 мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1060 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Круг полировальный из натурального войлока Matrix 75912, 200 х 20 х 32 мм