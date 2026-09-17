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Диск алмазный GROSS 730297, ф125х22,2мм, турбо, сухое резание купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Диск алмазный GROSS 730297, ф125х22,2мм, турбо, сухое резание

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Диск алмазный GROSS 730297, ф125х22,2мм, турбо, сухое резание - фото 1
Диск алмазный GROSS 730297, ф125х22,2мм, турбо, сухое резание - фото 2
Диск алмазный GROSS 730297, ф125х22,2мм, турбо, сухое резание - фото 3
Диск алмазный GROSS 730297, ф125х22,2мм, турбо, сухое резание - фото 4
Диск алмазный GROSS 730297, ф125х22,2мм, турбо, сухое резание - фото 5
Диск алмазный GROSS 730297, ф125х22,2мм, турбо, сухое резание - фото 6
Диск алмазный GROSS 730297, ф125х22,2мм, турбо, сухое резание - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22,2
Ширина, мм
10
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
  • Диск алмазный GROSS 730297, ф125х22,2мм, турбо, сухое резание - фото 1
  • Диск алмазный GROSS 730297, ф125х22,2мм, турбо, сухое резание - фото 2
  • Диск алмазный GROSS 730297, ф125х22,2мм, турбо, сухое резание - фото 3
  • Диск алмазный GROSS 730297, ф125х22,2мм, турбо, сухое резание - фото 4
  • Диск алмазный GROSS 730297, ф125х22,2мм, турбо, сухое резание - фото 5
  • Диск алмазный GROSS 730297, ф125х22,2мм, турбо, сухое резание - фото 6
  • Диск алмазный GROSS 730297, ф125х22,2мм, турбо, сухое резание - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 100 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746243
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Диск алмазный GROSS 730297, ф125х22,2мм, турбо, сухое резание
1 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Назначение
для шлифмашин
Материал
инструментальная углеродистая сталь 65Mn
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22,2
Ширина, мм
10
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х13х1
Вес, г.
170

Описание товара Диск алмазный GROSS 730297, ф125х22,2мм, турбо, сухое резание

Алмазный диск Gross 730297 диаметром 125 х 22,2 мм, с рабочей частью «турбо», применяется для сухой резки твердых материалов: бетона, в том числе свежего, среднеармированного железобетона, кирпича, гранита, камня и песчаника. Работа с разными типами материалов возможна благодаря оптимально подобранной металлической связке. Инструмент используется в качестве расходника на профессиональных УШМ.

Преимущества

  • Быстрое резание без водяного охлаждения — рабочая часть имеет турбированную форму.
  • Хорошая производительность и высокий ресурс — режущая часть отличается высокой концентрацией алмазов 40-50 мкм.
  • Устойчивость к перегрузкам и перегреву — в составе связки присутствуют только качественные компоненты (кобальт, серебро и др.)
  • Деформационная стойкость — корпус из инструментальной углеродистой стали 65Mn с добавлением марганца сохраняет плоскостность даже при высоких нагрузках.
  • Устойчивость к коррозии — на корпус нанесено защитно-декоративное покрытие (бесцветный лак).
  • Эффективное выполнение большого объема работ — ширина рабочей части составляет 10 мм.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Диск алмазный GROSS 730297, ф125х22,2мм, турбо, сухое резание




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Характеристики
Бренд
GROSS
Назначение
для шлифмашин
Материал
инструментальная углеродистая сталь 65Mn
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22,2
Ширина, мм
10
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Алмазный диск Gross 730297 диаметром 125 х 22,2 мм, с рабочей частью «турбо», применяется для сухой резки твердых материалов: бетона, в том числе свежего, среднеармированного железобетона, кирпича, гранита, камня и песчаника. Работа с разными типами материалов возможна благодаря оптимально подобранной металлической связке. Инструмент используется в качестве расходника на профессиональных УШМ.

Преимущества

  • Быстрое резание без водяного охлаждения — рабочая часть имеет турбированную форму.
  • Хорошая производительность и высокий ресурс — режущая часть отличается высокой концентрацией алмазов 40-50 мкм.
  • Устойчивость к перегрузкам и перегреву — в составе связки присутствуют только качественные компоненты (кобальт, серебро и др.)
  • Деформационная стойкость — корпус из инструментальной углеродистой стали 65Mn с добавлением марганца сохраняет плоскостность даже при высоких нагрузках.
  • Устойчивость к коррозии — на корпус нанесено защитно-декоративное покрытие (бесцветный лак).
  • Эффективное выполнение большого объема работ — ширина рабочей части составляет 10 мм.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Диск алмазный GROSS 730297, ф125х22,2мм, турбо, сухое резание – стоимость товара 1100 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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