Коронка алмазная по керамограниту Matrix 726653, 65 х 67 мм, 3-гранный хвостовик
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Характеристики
Описание товара Коронка алмазная по керамограниту Matrix 726653, 65 х 67 мм, 3-гранный хвостовик
Универсальное алмазное сверло по керамограниту Matrix 726653 размером 65 х 67 мм, с 3-гранным хвостовиком, применяется для получения отверстий в стекле, плитке, кафеле. За счет высокой концентрации алмазов в режущем слое оно легко справляется со сверлением керамогранита. Сверло рассчитано на профессиональное использование с дрелями и шуруповертами. Водяное охлаждение в процессе работы значительно повышает срок службы оснастки.
Преимущества
- Высокий ресурс — сверло с усиленным корпусом и увеличенным алмазным слоем долго сохраняет рабочие свойства.
- Антикоррозионное покрытие — при мокром сверлении на сверле не образуется ржавчина.
- Легкое засверливание — благодаря центрирующему сверлу коронку не уводит в сторону.
- Надежная фиксация — трехгранный хвостовик не прокручивается в патроне дрели или шуруповерта.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Универсальное алмазное сверло по керамограниту Matrix 726653 размером 65 х 67 мм, с 3-гранным хвостовиком, применяется для получения отверстий в стекле, плитке, кафеле. За счет высокой концентрации алмазов в режущем слое оно легко справляется со сверлением керамогранита. Сверло рассчитано на профессиональное использование с дрелями и шуруповертами. Водяное охлаждение в процессе работы значительно повышает срок службы оснастки.
Преимущества
- Высокий ресурс — сверло с усиленным корпусом и увеличенным алмазным слоем долго сохраняет рабочие свойства.
- Антикоррозионное покрытие — при мокром сверлении на сверле не образуется ржавчина.
- Легкое засверливание — благодаря центрирующему сверлу коронку не уводит в сторону.
- Надежная фиксация — трехгранный хвостовик не прокручивается в патроне дрели или шуруповерта.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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