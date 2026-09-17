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Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72059, зенкер 90 град., тип-K, 16 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72059, зенкер 90 град., тип-K, 16 мм

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Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72059, зенкер 90 град., тип-K, 16 мм - фото 1
Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72059, зенкер 90 град., тип-K, 16 мм - фото 2
Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72059, зенкер 90 град., тип-K, 16 мм - фото 3
Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72059, зенкер 90 град., тип-K, 16 мм - фото 4
Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72059, зенкер 90 град., тип-K, 16 мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей, для шлифмашин
Материал назначения
Дерево, Металл, Пластик
Диаметр, мм
16
Посадочный диаметр, мм
6
Комплектация
Борфреза - 1 шт
  • Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72059, зенкер 90 град., тип-K, 16 мм - фото 1
  • Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72059, зенкер 90 град., тип-K, 16 мм - фото 2
  • Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72059, зенкер 90 град., тип-K, 16 мм - фото 3
  • Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72059, зенкер 90 град., тип-K, 16 мм - фото 4
  • Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72059, зенкер 90 град., тип-K, 16 мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 080 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745975
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72059, зенкер 90 град., тип-K, 16 мм
1 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Назначение
для дрелей, для шлифмашин
Материал
ВК8
Материал назначения
Дерево, Металл, Пластик
Диаметр, мм
16
Посадочный диаметр, мм
6
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Борфреза - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х8х2
Вес, г.
60

Описание товара Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72059, зенкер 90 град., тип-K, 16 мм

Твердосплавная борфреза по металлу Denzel 72059 с рабочей частью-зенкером с вершиной 90° (тип K), диаметром 16 мм, устанавливается на дрель или прямошлифовальную машину. Используется для обработки закаленной и нержавеющей стали, латуни, бронзы, меди, чугуна, титана, а также металлокерамики и искусственного камня. Оптимальна для снятия фасок и заусенцев, обработки кромок, угловых пазов, краев отверстий.

Преимущества

  • Эффективная работа с особо прочными материалами — рабочая часть изготовлена из сплава ВК8 твердостью 69-72 HRC.
  • Высокая производительность — специальные перекрестные насечки-стружколомы обеспечивают эффективное удаление продуктов обработки.
  • Универсальность — цилиндрический хвостовик диаметром 6 мм совместим с большинством патронов инструментов.
  • Удобное хранение и транспортировка — борфреза поставляется в практичном пластиковом кейсе.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72059, зенкер 90 град., тип-K, 16 мм




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для дрелей, для шлифмашин
Материал
ВК8
Материал назначения
Дерево, Металл, Пластик
Диаметр, мм
16
Посадочный диаметр, мм
6
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Борфреза - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Твердосплавная борфреза по металлу Denzel 72059 с рабочей частью-зенкером с вершиной 90° (тип K), диаметром 16 мм, устанавливается на дрель или прямошлифовальную машину. Используется для обработки закаленной и нержавеющей стали, латуни, бронзы, меди, чугуна, титана, а также металлокерамики и искусственного камня. Оптимальна для снятия фасок и заусенцев, обработки кромок, угловых пазов, краев отверстий.

Преимущества

  • Эффективная работа с особо прочными материалами — рабочая часть изготовлена из сплава ВК8 твердостью 69-72 HRC.
  • Высокая производительность — специальные перекрестные насечки-стружколомы обеспечивают эффективное удаление продуктов обработки.
  • Универсальность — цилиндрический хвостовик диаметром 6 мм совместим с большинством патронов инструментов.
  • Удобное хранение и транспортировка — борфреза поставляется в практичном пластиковом кейсе.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72059, зенкер 90 град., тип-K, 16 мм - этот товар вы можете купить по цене 1080 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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