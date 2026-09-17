Пильный диск по дереву с гвоздями DENZEL 733967, ф190 х 30 мм, 40 зубов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для пил
Диаметр, мм
190
Посадочный квадрат, мм
30
Посадочный диаметр, мм
30
Количество зубьев
40
Длина, мм
190
Ширина, мм
1.4
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 070 руб.
В наличии
Код товара: 746457
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 070 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Назначение
для пил
Материал
сталь 65Mn
Диаметр, мм
190
Посадочный квадрат, мм
30
Посадочный диаметр, мм
30
Количество зубьев
40
Длина, мм
190
Ширина, мм
1.4
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х25х1
Вес, г.
370
Описание товара Пильный диск по дереву с гвоздями DENZEL 733967, ф190 х 30 мм, 40 зубов
Пильный диск по дереву с гвоздями DENZEL 733967, ф190 х 30 мм, 40 зубов
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 020 руб.255 руб. в СплитБур по бетону DENZEL 705320, цельная крестовая пластина, 14x315 ...
-
В наличииЦена 1 020 руб.255 руб. в СплитКоронка Matrix 72499, BIMETAL, 140 мм
-
В наличииЦена 1 020 руб.255 руб. в СплитКоронка алмазная по керамограниту Matrix 726603, 60 х 67 мм, 3-г...
-
В наличииЦена 1 020 руб.255 руб. в СплитПильный диск по ламинату DENZEL 733827, ф160 х 20 мм, 48 зубьев
-
В наличииЦена 1 030 руб.258 руб. в СплитПереходник для перфоратора Matrix 703111, SDS MAX на SDS PLUS
-
В наличииЦена 1 030 руб.258 руб. в СплитБур по бетону Matrix 71092, 22 x 800 мм, SDS PLUS
-
В наличииЦена 1 030 руб.258 руб. в СплитПильный диск по алюминию DENZEL 733737, ф160 х 20 мм, 54 зубьев
-
В наличииЦена 1 040 руб.260 руб. в СплитПильный диск по дереву Matrix 73243, ф255 х 32 мм, 72 зуба + кол...
-
В наличииЦена 1 040 руб.260 руб. в СплитПильный диск по дереву Matrix 73245, ф255 х 32 мм, 96 зубьев + к...
-
В наличииЦена 1 040 руб.260 руб. в СплитПильный диск по дереву Matrix 73267, ф250 х 32 мм, 60 зубьев
-
В наличииЦена 1 040 руб.260 руб. в СплитПильный диск по дереву Matrix 73268, ф250 х 32 мм, 80 зубьев
-
В наличииЦена 1 050 руб.263 руб. в СплитКоронка твердосплавная по металлу DENZEL 724017, 60 мм
Бренд
Назначение
для пил
Материал
сталь 65Mn
Диаметр, мм
190
Посадочный квадрат, мм
30
Посадочный диаметр, мм
30
Количество зубьев
40
Длина, мм
190
Ширина, мм
1.4
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
Развернуть
Страна производитель
Китай
Пильный диск по дереву с гвоздями DENZEL 733967, ф190 х 30 мм, 40 зубов
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Пильный диск по дереву с гвоздями DENZEL 733967, ф190 х 30 мм, 40 зубов - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1070 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пильный диск по дереву с гвоздями DENZEL 733967, ф190 х 30 мм, 40 зубов