Top.Mail.Ru
Пильный диск по дереву с гвоздями DENZEL 733967, ф190 х 30 мм, 40 зубов купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Пильный диск по дереву с гвоздями DENZEL 733967, ф190 х 30 мм, 40 зубов

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Пильный диск по дереву с гвоздями DENZEL 733967, ф190 х 30 мм, 40 зубов - фото 1
Пильный диск по дереву с гвоздями DENZEL 733967, ф190 х 30 мм, 40 зубов - фото 2
Пильный диск по дереву с гвоздями DENZEL 733967, ф190 х 30 мм, 40 зубов - фото 3
Пильный диск по дереву с гвоздями DENZEL 733967, ф190 х 30 мм, 40 зубов - фото 4
Пильный диск по дереву с гвоздями DENZEL 733967, ф190 х 30 мм, 40 зубов - фото 5
Пильный диск по дереву с гвоздями DENZEL 733967, ф190 х 30 мм, 40 зубов - фото 6
Пильный диск по дереву с гвоздями DENZEL 733967, ф190 х 30 мм, 40 зубов - фото 7
Пильный диск по дереву с гвоздями DENZEL 733967, ф190 х 30 мм, 40 зубов - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для пил
Диаметр, мм
190
Посадочный квадрат, мм
30
Посадочный диаметр, мм
30
Количество зубьев
40
Длина, мм
190
Ширина, мм
1.4
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
  • Пильный диск по дереву с гвоздями DENZEL 733967, ф190 х 30 мм, 40 зубов - фото 1
  • Пильный диск по дереву с гвоздями DENZEL 733967, ф190 х 30 мм, 40 зубов - фото 2
  • Пильный диск по дереву с гвоздями DENZEL 733967, ф190 х 30 мм, 40 зубов - фото 3
  • Пильный диск по дереву с гвоздями DENZEL 733967, ф190 х 30 мм, 40 зубов - фото 4
  • Пильный диск по дереву с гвоздями DENZEL 733967, ф190 х 30 мм, 40 зубов - фото 5
  • Пильный диск по дереву с гвоздями DENZEL 733967, ф190 х 30 мм, 40 зубов - фото 6
  • Пильный диск по дереву с гвоздями DENZEL 733967, ф190 х 30 мм, 40 зубов - фото 7
  • Пильный диск по дереву с гвоздями DENZEL 733967, ф190 х 30 мм, 40 зубов - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 070 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746457
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Пильный диск по дереву с гвоздями DENZEL 733967, ф190 х 30 мм, 40 зубов
1 070 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Назначение
для пил
Материал
сталь 65Mn
Диаметр, мм
190
Посадочный квадрат, мм
30
Посадочный диаметр, мм
30
Количество зубьев
40
Длина, мм
190
Ширина, мм
1.4
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х25х1
Вес, г.
370

Описание товара Пильный диск по дереву с гвоздями DENZEL 733967, ф190 х 30 мм, 40 зубов

Пильный диск по дереву с гвоздями DENZEL 733967, ф190 х 30 мм, 40 зубов



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Пильный диск по дереву с гвоздями DENZEL 733967, ф190 х 30 мм, 40 зубов




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для пил
Материал
сталь 65Mn
Диаметр, мм
190
Посадочный квадрат, мм
30
Посадочный диаметр, мм
30
Количество зубьев
40
Длина, мм
190
Ширина, мм
1.4
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Пильный диск по дереву с гвоздями DENZEL 733967, ф190 х 30 мм, 40 зубов


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пильный диск по дереву с гвоздями DENZEL 733967, ф190 х 30 мм, 40 зубов - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1070 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...