Набор коронок с карбидным напылением по керамической плитке Matrix 72840, 33-53-67-73 мм, 6-гр.хвост
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Характеристики
Описание товара Набор коронок с карбидным напылением по керамической плитке Matrix 72840, 33-53-67-73 мм, 6-гр.хвост
Набор коронок Matrix 72840 диаметром 33-53-67-73 мм, с 6-гранным хвостовиком, предназначен для сверления отверстий в керамической плитке с помощью дрелей и шуруповертов. Коронки эффективно справляются с керамической плиткой, кирпичом, газосиликатом, гипсокартоном, ячеистым бетоном и пенобетоном. Набор пригодится частному мастеру. Рекомендуется использовать водяное охлаждение и работать в безударном режиме для предотвращения поломки коронок.
Преимущества
- Удобное использование — в комплект входит центрирующее (направляющее) сверло, облегчающее засверливание.
- Высокая прочность — рабочие части коронок и твердосплавная пластина центрирующего сверла изготовлены из сплава карбида вольфрама ВК6.
- Легкая подготовка к работе — универсальная державка позволяет быстро и надежно фиксировать коронки.
- Шестигранный хвостовик — сверло не прокручивается в патроне во время работы.
- Широкие возможности — в комплект входят коронки диаметром 33, 53, 67, 73 мм для сверления отверстий разного диаметра.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Набор коронок Matrix 72840 диаметром 33-53-67-73 мм, с 6-гранным хвостовиком, предназначен для сверления отверстий в керамической плитке с помощью дрелей и шуруповертов. Коронки эффективно справляются с керамической плиткой, кирпичом, газосиликатом, гипсокартоном, ячеистым бетоном и пенобетоном. Набор пригодится частному мастеру. Рекомендуется использовать водяное охлаждение и работать в безударном режиме для предотвращения поломки коронок.
Преимущества
- Удобное использование — в комплект входит центрирующее (направляющее) сверло, облегчающее засверливание.
- Высокая прочность — рабочие части коронок и твердосплавная пластина центрирующего сверла изготовлены из сплава карбида вольфрама ВК6.
- Легкая подготовка к работе — универсальная державка позволяет быстро и надежно фиксировать коронки.
- Шестигранный хвостовик — сверло не прокручивается в патроне во время работы.
- Широкие возможности — в комплект входят коронки диаметром 33, 53, 67, 73 мм для сверления отверстий разного диаметра.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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