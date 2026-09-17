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Набор коронок с карбидным напылением по керамической плитке Matrix 72840, 33-53-67-73 мм, 6-гр.хвост купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор коронок с карбидным напылением по керамической плитке Matrix 72840, 33-53-67-73 мм, 6-гр.хвост

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Набор коронок с карбидным напылением по керамической плитке Matrix 72840, 33-53-67-73 мм, 6-гр.хвост - фото 1
Набор коронок с карбидным напылением по керамической плитке Matrix 72840, 33-53-67-73 мм, 6-гр.хвост - фото 2
Набор коронок с карбидным напылением по керамической плитке Matrix 72840, 33-53-67-73 мм, 6-гр.хвост - фото 3
Набор коронок с карбидным напылением по керамической плитке Matrix 72840, 33-53-67-73 мм, 6-гр.хвост - фото 4
Набор коронок с карбидным напылением по керамической плитке Matrix 72840, 33-53-67-73 мм, 6-гр.хвост - фото 5
Набор коронок с карбидным напылением по керамической плитке Matrix 72840, 33-53-67-73 мм, 6-гр.хвост - фото 6
Набор коронок с карбидным напылением по керамической плитке Matrix 72840, 33-53-67-73 мм, 6-гр.хвост - фото 7
Набор коронок с карбидным напылением по керамической плитке Matrix 72840, 33-53-67-73 мм, 6-гр.хвост - фото 8
Набор коронок с карбидным напылением по керамической плитке Matrix 72840, 33-53-67-73 мм, 6-гр.хвост - фото 9
Набор коронок с карбидным напылением по керамической плитке Matrix 72840, 33-53-67-73 мм, 6-гр.хвост - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей
Материал назначения
кирпич, пластик, керамика
Минимальный диаметр, мм
33
Максимальный диаметр, мм
73
Длина, мм
65
Комплектация
Коронка 33, 53, 67, 73 - 4 штДержавка для коронок - 1 штСверло центрирующее - 1 штЦентрирующее сверло - 1 шт
  • Набор коронок с карбидным напылением по керамической плитке Matrix 72840, 33-53-67-73 мм, 6-гр.хвост - фото 1
  • Набор коронок с карбидным напылением по керамической плитке Matrix 72840, 33-53-67-73 мм, 6-гр.хвост - фото 2
  • Набор коронок с карбидным напылением по керамической плитке Matrix 72840, 33-53-67-73 мм, 6-гр.хвост - фото 3
  • Набор коронок с карбидным напылением по керамической плитке Matrix 72840, 33-53-67-73 мм, 6-гр.хвост - фото 4
  • Набор коронок с карбидным напылением по керамической плитке Matrix 72840, 33-53-67-73 мм, 6-гр.хвост - фото 5
  • Набор коронок с карбидным напылением по керамической плитке Matrix 72840, 33-53-67-73 мм, 6-гр.хвост - фото 6
  • Набор коронок с карбидным напылением по керамической плитке Matrix 72840, 33-53-67-73 мм, 6-гр.хвост - фото 7
  • Набор коронок с карбидным напылением по керамической плитке Matrix 72840, 33-53-67-73 мм, 6-гр.хвост - фото 8
  • Набор коронок с карбидным напылением по керамической плитке Matrix 72840, 33-53-67-73 мм, 6-гр.хвост - фото 9
  • Набор коронок с карбидным напылением по керамической плитке Matrix 72840, 33-53-67-73 мм, 6-гр.хвост - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 070 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746198
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Набор коронок с карбидным напылением по керамической плитке Matrix 72840, 33-53-67-73 мм, 6-гр.хвост
1 070 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей
Материал
карбидное напыление
Материал назначения
кирпич, пластик, керамика
Минимальный диаметр, мм
33
Максимальный диаметр, мм
73
Длина, мм
65
Количество предметов в комплекте
7
Комплектация
Коронка 33, 53, 67, 73 - 4 штДержавка для коронок - 1 штСверло центрирующее - 1 штЦентрирующее сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х10х10
Вес, г.
730

Описание товара Набор коронок с карбидным напылением по керамической плитке Matrix 72840, 33-53-67-73 мм, 6-гр.хвост

Набор коронок Matrix 72840 диаметром 33-53-67-73 мм, с 6-гранным хвостовиком, предназначен для сверления отверстий в керамической плитке с помощью дрелей и шуруповертов. Коронки эффективно справляются с керамической плиткой, кирпичом, газосиликатом, гипсокартоном, ячеистым бетоном и пенобетоном. Набор пригодится частному мастеру. Рекомендуется использовать водяное охлаждение и работать в безударном режиме для предотвращения поломки коронок.

Преимущества

  • Удобное использование — в комплект входит центрирующее (направляющее) сверло, облегчающее засверливание.
  • Высокая прочность — рабочие части коронок и твердосплавная пластина центрирующего сверла изготовлены из сплава карбида вольфрама ВК6.
  • Легкая подготовка к работе — универсальная державка позволяет быстро и надежно фиксировать коронки.
  • Шестигранный хвостовик — сверло не прокручивается в патроне во время работы.
  • Широкие возможности — в комплект входят коронки диаметром 33, 53, 67, 73 мм для сверления отверстий разного диаметра.



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Отзывы о товаре Набор коронок с карбидным напылением по керамической плитке Matrix 72840, 33-53-67-73 мм, 6-гр.хвост




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей
Материал
карбидное напыление
Материал назначения
кирпич, пластик, керамика
Минимальный диаметр, мм
33
Максимальный диаметр, мм
73
Длина, мм
65
Количество предметов в комплекте
7
Комплектация
Коронка 33, 53, 67, 73 - 4 штДержавка для коронок - 1 штСверло центрирующее - 1 штЦентрирующее сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Набор коронок Matrix 72840 диаметром 33-53-67-73 мм, с 6-гранным хвостовиком, предназначен для сверления отверстий в керамической плитке с помощью дрелей и шуруповертов. Коронки эффективно справляются с керамической плиткой, кирпичом, газосиликатом, гипсокартоном, ячеистым бетоном и пенобетоном. Набор пригодится частному мастеру. Рекомендуется использовать водяное охлаждение и работать в безударном режиме для предотвращения поломки коронок.

Преимущества

  • Удобное использование — в комплект входит центрирующее (направляющее) сверло, облегчающее засверливание.
  • Высокая прочность — рабочие части коронок и твердосплавная пластина центрирующего сверла изготовлены из сплава карбида вольфрама ВК6.
  • Легкая подготовка к работе — универсальная державка позволяет быстро и надежно фиксировать коронки.
  • Шестигранный хвостовик — сверло не прокручивается в патроне во время работы.
  • Широкие возможности — в комплект входят коронки диаметром 33, 53, 67, 73 мм для сверления отверстий разного диаметра.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор коронок с карбидным напылением по керамической плитке Matrix 72840, 33-53-67-73 мм, 6-гр.хвост - по цене 1070 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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