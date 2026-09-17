Катушка для шланга PALISAD 67405, 45 м, на колесах
Оригинальный товар
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Характеристики
Материал
пластик
Длина, м
45
Тип фитинга
штуцер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 190 руб.
В наличии
Код товара: 745149
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 190 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
катушка для шлангов
Материал
пластик
Длина, м
45
Тип фитинга
штуцер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х36х12
Вес, кг.
2.38
Описание товара Катушка для шланга PALISAD 67405, 45 м, на колесах
Катушка Palisad 67405 на колесах упрощает работу с поливочным шлангом длиной до 45 м. Позволяет регулировать его длину во время работ на участке, а также обеспечивает бережное хранение, предотвращая перекручивание и запутывание. Боковая рукоятка облегчает разматывание и наматывание шланга.
Преимущества
- Долговечность — изделие из высококачественного ABS-пластика и алюминиевых трубок устойчиво к коррозии и воздействию климатических факторов.
- Продуманная конструкция — благодаря специальному штуцеру на корпусе шланг не перегибается при подключении.
- Удобное хранение и транспортировка — приспособление имеет складную ручку, а крупные колеса упрощают его перемещение по участку.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
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Бренд
Тип товара
катушка для шлангов
Материал
пластик
Длина, м
45
Тип фитинга
штуцер
Страна производитель
Китай
Катушка Palisad 67405 на колесах упрощает работу с поливочным шлангом длиной до 45 м. Позволяет регулировать его длину во время работ на участке, а также обеспечивает бережное хранение, предотвращая перекручивание и запутывание. Боковая рукоятка облегчает разматывание и наматывание шланга.
Преимущества
- Долговечность — изделие из высококачественного ABS-пластика и алюминиевых трубок устойчиво к коррозии и воздействию климатических факторов.
- Продуманная конструкция — благодаря специальному штуцеру на корпусе шланг не перегибается при подключении.
- Удобное хранение и транспортировка — приспособление имеет складную ручку, а крупные колеса упрощают его перемещение по участку.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Катушка для шланга PALISAD 67405, 45 м, на колесах - стоимость товара 3190 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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