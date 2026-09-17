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Шланг поливочный PALISAD 67467, 4-слойн. армированный "Professional", 3/4" 50 метров, LUXE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шланг поливочный PALISAD 67467, 4-слойн. армированный "Professional", 3/4" 50 метров, LUXE

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Шланг поливочный PALISAD 67467, 4-слойн. армированный &quot;Professional&quot;, 3/4&quot; 50 метров, LUXE - фото 1
Шланг поливочный PALISAD 67467, 4-слойн. армированный &quot;Professional&quot;, 3/4&quot; 50 метров, LUXE - фото 2
Шланг поливочный PALISAD 67467, 4-слойн. армированный &quot;Professional&quot;, 3/4&quot; 50 метров, LUXE - фото 3
Шланг поливочный PALISAD 67467, 4-слойн. армированный &quot;Professional&quot;, 3/4&quot; 50 метров, LUXE - фото 4
Шланг поливочный PALISAD 67467, 4-слойн. армированный &quot;Professional&quot;, 3/4&quot; 50 метров, LUXE - фото 5
Шланг поливочный PALISAD 67467, 4-слойн. армированный &quot;Professional&quot;, 3/4&quot; 50 метров, LUXE - фото 6
Шланг поливочный PALISAD 67467, 4-слойн. армированный &quot;Professional&quot;, 3/4&quot; 50 метров, LUXE - фото 7
Шланг поливочный PALISAD 67467, 4-слойн. армированный &quot;Professional&quot;, 3/4&quot; 50 метров, LUXE - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланг
Материал
резина
Длина, м
50
Дальность полива
0
Площадь полива
0
  • Шланг поливочный PALISAD 67467, 4-слойн. армированный &quot;Professional&quot;, 3/4&quot; 50 метров, LUXE - фото 1
  • Шланг поливочный PALISAD 67467, 4-слойн. армированный &quot;Professional&quot;, 3/4&quot; 50 метров, LUXE - фото 2
  • Шланг поливочный PALISAD 67467, 4-слойн. армированный &quot;Professional&quot;, 3/4&quot; 50 метров, LUXE - фото 3
  • Шланг поливочный PALISAD 67467, 4-слойн. армированный &quot;Professional&quot;, 3/4&quot; 50 метров, LUXE - фото 4
  • Шланг поливочный PALISAD 67467, 4-слойн. армированный &quot;Professional&quot;, 3/4&quot; 50 метров, LUXE - фото 5
  • Шланг поливочный PALISAD 67467, 4-слойн. армированный &quot;Professional&quot;, 3/4&quot; 50 метров, LUXE - фото 6
  • Шланг поливочный PALISAD 67467, 4-слойн. армированный &quot;Professional&quot;, 3/4&quot; 50 метров, LUXE - фото 7
  • Шланг поливочный PALISAD 67467, 4-слойн. армированный &quot;Professional&quot;, 3/4&quot; 50 метров, LUXE - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 230 руб. 
Начислим 68 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745167
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Шланг поливочный PALISAD 67467, 4-слойн. армированный "Professional", 3/4" 50 метров, LUXE
4 230 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
резина
Длина, м
50
Рассеиватель
нет
Дальность полива
0
Площадь полива
0
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Диаметр шланга
19.05
Давление, Бар
25
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
42
Высота, см
23
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х42х23
Вес, кг.
10.1

Описание товара Шланг поливочный PALISAD 67467, 4-слойн. армированный "Professional", 3/4" 50 метров, LUXE

Поливочный набор Palisad с резиновым шлангом длиной 50 м — практичное решение для полива на большой площади. Значительная длина помогает охватить удалённые участки без частого перемещения системы, а диаметр подключения 3/4 дюйма обеспечивает удобное соединение с совместимым оборудованием. Несмотря на внушительную длину, набор имеет компактные габариты 42?23 см. Вес 13,1 кг подчёркивает основательность конструкции. Система подойдёт для регулярного ухода за садом, огородом и другими зелёными зонами.

Отзывы о товаре Шланг поливочный PALISAD 67467, 4-слойн. армированный "Professional", 3/4" 50 метров, LUXE




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
резина
Длина, м
50
Рассеиватель
нет
Дальность полива
0
Площадь полива
0
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Диаметр шланга
19.05
Давление, Бар
25
Развернуть
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
42
Высота, см
23
Страна производитель
Китай
Описание
Поливочный набор Palisad с резиновым шлангом длиной 50 м — практичное решение для полива на большой площади. Значительная длина помогает охватить удалённые участки без частого перемещения системы, а диаметр подключения 3/4 дюйма обеспечивает удобное соединение с совместимым оборудованием. Несмотря на внушительную длину, набор имеет компактные габариты 42?23 см. Вес 13,1 кг подчёркивает основательность конструкции. Система подойдёт для регулярного ухода за садом, огородом и другими зелёными зонами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шланг поливочный PALISAD 67467, 4-слойн. армированный "Professional", 3/4" 50 метров, LUXE - стоимость товара 4230 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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