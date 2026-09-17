Шланг поливочный армированный PALISAD 67602, 1/2" 50м, LUXE
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Шланг
Материал
пластик
Длина, м
50
Дальность полива
0
Площадь полива
0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 200 руб.
В наличии
Код товара: 744995
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Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 200 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
пластик
Длина, м
50
Дальность полива
0
Площадь полива
0
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Давление, Бар
30
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
43
Высота, см
13
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х43х13
Вес, кг.
7.33
Описание товара Шланг поливочный армированный PALISAD 67602, 1/2" 50м, LUXE
Поливочный набор Palisad со шлангом длиной 50 м — практичное решение для полива участка, когда важно охватить большую площадь без частого перемещения. Он подходит для забора воды как из ёмкости, так и из водопровода, а диаметр подключения 1/2 дюйма обеспечивает совместимость с соответствующими соединениями. Шланг выполнен из пластика и входит в комплект поливочного набора. При весе 7,5 кг и габаритах 43 ? 13 см он сочетает внушительную длину с компактными размерами при хранении.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
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Бренд
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
пластик
Длина, м
50
Дальность полива
0
Площадь полива
0
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Давление, Бар
30
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
43
Развернуть
Высота, см
13
Страна производитель
Китай
Поливочный набор Palisad со шлангом длиной 50 м — практичное решение для полива участка, когда важно охватить большую площадь без частого перемещения. Он подходит для забора воды как из ёмкости, так и из водопровода, а диаметр подключения 1/2 дюйма обеспечивает совместимость с соответствующими соединениями. Шланг выполнен из пластика и входит в комплект поливочного набора. При весе 7,5 кг и габаритах 43 ? 13 см он сочетает внушительную длину с компактными размерами при хранении.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Шланг поливочный армированный PALISAD 67602, 1/2" 50м, LUXE - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3200 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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