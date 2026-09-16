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Катушка для шланга RACO для шлангов 60 м х 1/2?, на подставке, стальные опоры, пластиковый барабан (4260-55/586) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Катушка для шланга RACO для шлангов 60 м х 1/2?, на подставке, стальные опоры, пластиковый барабан (4260-55/586)

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Катушка для шланга RACO для шлангов 60 м х 1/2?, на подставке, стальные опоры, пластиковый барабан (4260-55/586) - фото 1
Катушка для шланга RACO для шлангов 60 м х 1/2?, на подставке, стальные опоры, пластиковый барабан (4260-55/586) - фото 2
Катушка для шланга RACO для шлангов 60 м х 1/2?, на подставке, стальные опоры, пластиковый барабан (4260-55/586) - фото 3
Катушка для шланга RACO для шлангов 60 м х 1/2?, на подставке, стальные опоры, пластиковый барабан (4260-55/586) - фото 4
Катушка для шланга RACO для шлангов 60 м х 1/2?, на подставке, стальные опоры, пластиковый барабан (4260-55/586) - фото 5
Катушка для шланга RACO для шлангов 60 м х 1/2?, на подставке, стальные опоры, пластиковый барабан (4260-55/586) - фото 6
Катушка для шланга RACO для шлангов 60 м х 1/2?, на подставке, стальные опоры, пластиковый барабан (4260-55/586) - фото 7
Катушка для шланга RACO для шлангов 60 м х 1/2?, на подставке, стальные опоры, пластиковый барабан (4260-55/586) - фото 8
Катушка для шланга RACO для шлангов 60 м х 1/2?, на подставке, стальные опоры, пластиковый барабан (4260-55/586) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Катушки/тележки
Дальность полива
60
  • Катушка для шланга RACO для шлангов 60 м х 1/2?, на подставке, стальные опоры, пластиковый барабан (4260-55/586) - фото 1
  • Катушка для шланга RACO для шлангов 60 м х 1/2?, на подставке, стальные опоры, пластиковый барабан (4260-55/586) - фото 2
  • Катушка для шланга RACO для шлангов 60 м х 1/2?, на подставке, стальные опоры, пластиковый барабан (4260-55/586) - фото 3
  • Катушка для шланга RACO для шлангов 60 м х 1/2?, на подставке, стальные опоры, пластиковый барабан (4260-55/586) - фото 4
  • Катушка для шланга RACO для шлангов 60 м х 1/2?, на подставке, стальные опоры, пластиковый барабан (4260-55/586) - фото 5
  • Катушка для шланга RACO для шлангов 60 м х 1/2?, на подставке, стальные опоры, пластиковый барабан (4260-55/586) - фото 6
  • Катушка для шланга RACO для шлангов 60 м х 1/2?, на подставке, стальные опоры, пластиковый барабан (4260-55/586) - фото 7
  • Катушка для шланга RACO для шлангов 60 м х 1/2?, на подставке, стальные опоры, пластиковый барабан (4260-55/586) - фото 8
  • Катушка для шланга RACO для шлангов 60 м х 1/2?, на подставке, стальные опоры, пластиковый барабан (4260-55/586) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 56 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696906
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Катушка для шланга RACO для шлангов 60 м х 1/2?, на подставке, стальные опоры, пластиковый барабан (4260-55/586)
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Raco
Тип товара
Катушки/тележки
Дальность полива
60
Форма участка полива
произвольная
Ширина, см
37
Высота, см
35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х35х11
Вес, кг.
1.75

Описание товара Катушка для шланга RACO для шлангов 60 м х 1/2?, на подставке, стальные опоры, пластиковый барабан (4260-55/586)

Простая и практичная катушка предназначена для хранения и транспортировки шлангов диаметром 1/2? и 3/4?, изготовлена из современных легких и прочных материалов. Шланг на катушке не перегибается и не перекручивается, не возникают так называемые заломы, которые так часто приводят к преждевременному износу. Коннекторы позволяют подключить шланг к водопроводной системе без снятия с катушки.

Отзывы о товаре Катушка для шланга RACO для шлангов 60 м х 1/2?, на подставке, стальные опоры, пластиковый барабан (4260-55/586)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Raco
Тип товара
Катушки/тележки
Дальность полива
60
Форма участка полива
произвольная
Ширина, см
37
Высота, см
35
Страна производитель
Китай
Описание
Простая и практичная катушка предназначена для хранения и транспортировки шлангов диаметром 1/2? и 3/4?, изготовлена из современных легких и прочных материалов. Шланг на катушке не перегибается и не перекручивается, не возникают так называемые заломы, которые так часто приводят к преждевременному износу. Коннекторы позволяют подключить шланг к водопроводной системе без снятия с катушки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Катушка для шланга RACO для шлангов 60 м х 1/2?, на подставке, стальные опоры, пластиковый барабан (4260-55/586) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3440 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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