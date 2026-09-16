Катушка для шланга RACO для шлангов 60 м х 1/2?, на подставке, стальные опоры, пластиковый барабан (4260-55/586)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Катушки/тележки
Дальность полива
60
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб.
В наличии
Код товара: 696906
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 440 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Катушки/тележки
Дальность полива
60
Форма участка полива
произвольная
Ширина, см
37
Высота, см
35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х35х11
Вес, кг.
1.75
Описание товара Катушка для шланга RACO для шлангов 60 м х 1/2?, на подставке, стальные опоры, пластиковый барабан (4260-55/586)
Простая и практичная катушка предназначена для хранения и транспортировки шлангов диаметром 1/2? и 3/4?, изготовлена из современных легких и прочных материалов. Шланг на катушке не перегибается и не перекручивается, не возникают так называемые заломы, которые так часто приводят к преждевременному износу. Коннекторы позволяют подключить шланг к водопроводной системе без снятия с катушки.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 300 руб.825 руб. в СплитШланг поливочный ПВХ PALISAD 67479, 3/4", 50 м, армированный
-
В наличииЦена 3 390 руб.848 руб. в СплитНабор поливочный PALISAD 67673, шланг 12,5-40м, пистолет 10 реж....
-
В наличииЦена 3 520 руб.880 руб. в СплитШланг поливочный армированный эластичный PALISAD 67444, 3/4", 50...
-
В наличииЦена 3 750 руб.938 руб. в СплитШланг поливочный резиновый "Волжский" Мир Инструмента 67554, Д=1...
-
В наличииЦена 3 940 руб.985 руб. в СплитШланг эластичный PALISAD 67676, 3/4", 50 м прозрачный розовый
-
В наличииЦена 4 050 руб.1013 руб. в СплитКатушка для шланга RACO для шлангов 60 м х 1/2?, усиленные колес...
-
В наличииЦена 4 120 руб.1030 руб. в СплитШланг поливочный резиновый "Волжский" Мир Инструмента 67555, Д=1...
-
В наличииЦена 4 230 руб.1058 руб. в СплитШланг поливочный PALISAD 67467, 4-слойн. армированный "Professio...
-
В наличииЦена 4 350 руб.1088 руб. в СплитШланг поливочный прозрачный армированный PALISAD 67365, 3-х слой...
-
В наличииЦена 4 510 руб.1128 руб. в СплитШланг поливочный армированный PALISAD 67658, 3 слойный "Standard...
-
В наличииЦена 4 600 руб.1150 руб. в СплитШланг поливочный резиновый "Волжский" Мир Инструмента 67556, Д=2...
-
В наличииЦена 4 940 руб.1235 руб. в СплитНабор поливочный 4 предмета GRINDA HRK-25, шланг 25м x 1/2?, ста...
Бренд
Тип товара
Катушки/тележки
Дальность полива
60
Форма участка полива
произвольная
Ширина, см
37
Высота, см
35
Страна производитель
Китай
Простая и практичная катушка предназначена для хранения и транспортировки шлангов диаметром 1/2? и 3/4?, изготовлена из современных легких и прочных материалов. Шланг на катушке не перегибается и не перекручивается, не возникают так называемые заломы, которые так часто приводят к преждевременному износу. Коннекторы позволяют подключить шланг к водопроводной системе без снятия с катушки.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Катушка для шланга RACO для шлангов 60 м х 1/2?, на подставке, стальные опоры, пластиковый барабан (4260-55/586) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3440 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Катушка для шланга RACO для шлангов 60 м х 1/2?, на подставке, стальные опоры, пластиковый барабан (4260-55/586)