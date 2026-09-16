Катушка для шланга RACO для шлангов 60 м х 1/2?, усиленные колеса, стальные опоры и рукоятка, пластиковый корпус (4260-55/584)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Катушки/тележки
Дальность полива
60
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 050 руб.
В наличии
Код товара: 696907
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 050 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Катушки/тележки
Дальность полива
60
Форма участка полива
произвольная
Ширина, см
50
Высота, см
38
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х39х11
Вес, кг.
2.55
Описание товара Катушка для шланга RACO для шлангов 60 м х 1/2?, усиленные колеса, стальные опоры и рукоятка, пластиковый корпус (4260-55/584)
Катушка Raco 4260-55/584 предназначена для хранения и транспортировки садовых шлангов длиной до 60 м и диаметром 1/2 дюйма. Наличие фиксирующей системы предотвращает сгибание и перекручивание шланга. Проста в использовании. Обеспечит комфорт при поливке садово-огородных культур. Выполнена из антикоррозийных, экологически безопасных материалов.
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Бренд
Тип товара
Катушки/тележки
Дальность полива
60
Форма участка полива
произвольная
Ширина, см
50
Высота, см
38
Страна производитель
Китай
Катушка Raco 4260-55/584 предназначена для хранения и транспортировки садовых шлангов длиной до 60 м и диаметром 1/2 дюйма. Наличие фиксирующей системы предотвращает сгибание и перекручивание шланга. Проста в использовании. Обеспечит комфорт при поливке садово-огородных культур. Выполнена из антикоррозийных, экологически безопасных материалов.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Катушка для шланга RACO для шлангов 60 м х 1/2?, усиленные колеса, стальные опоры и рукоятка, пластиковый корпус (4260-55/584) - по цене 4050 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Катушка для шланга RACO для шлангов 60 м х 1/2?, усиленные колеса, стальные опоры и рукоятка, пластиковый корпус (4260-55/584)