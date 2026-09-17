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Шланг поливочный резиновый "Волжский" Мир Инструмента 67554, Д=16 мм, 50 м купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шланг поливочный резиновый "Волжский" Мир Инструмента 67554, Д=16 мм, 50 м

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Шланг поливочный резиновый &quot;Волжский&quot; Мир Инструмента 67554, Д=16 мм, 50 м - фото 1
Шланг поливочный резиновый &quot;Волжский&quot; Мир Инструмента 67554, Д=16 мм, 50 м - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланг
Материал
резина
Длина, м
50
Дальность полива
0
Площадь полива
0
  • Шланг поливочный резиновый &quot;Волжский&quot; Мир Инструмента 67554, Д=16 мм, 50 м - фото 1
  • Шланг поливочный резиновый &quot;Волжский&quot; Мир Инструмента 67554, Д=16 мм, 50 м - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 750 руб. 
Начислим 60 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745184
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Шланг поливочный резиновый "Волжский" Мир Инструмента 67554, Д=16 мм, 50 м
3 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Мир Инструмента
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
резина
Длина, м
50
Дальность полива
0
Площадь полива
0
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
5/8 дюйм
Диаметр шланга
16
Давление, Бар
10
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
57
Высота, см
22
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х57х18
Вес, кг.
12.9

Описание товара Шланг поливочный резиновый "Волжский" Мир Инструмента 67554, Д=16 мм, 50 м

Поливочный набор «Мир Инструмента» с резиновым шлангом длиной 50 метров — практичное решение для полива на большом расстоянии. Благодаря рабочему давлению до 10 бар шланг подходит для подачи воды из ёмкости или водопровода. Диаметр подключения 5/8 дюйма обеспечивает совместимость с соответствующими элементами системы полива. Длинный шланг помогает охватить значительную площадь без частого перемещения оборудования, а резиновый материал рассчитан на регулярное использование. Вес набора составляет 12,9 кг, габариты — 57 ? 22 см.

Отзывы о товаре Шланг поливочный резиновый "Волжский" Мир Инструмента 67554, Д=16 мм, 50 м




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Характеристики
Бренд
Мир Инструмента
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
резина
Длина, м
50
Дальность полива
0
Площадь полива
0
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
5/8 дюйм
Диаметр шланга
16
Давление, Бар
10
Фиксатор для длительного полива
нет
Развернуть
Ширина, см
57
Высота, см
22
Страна производитель
Китай
Описание
Поливочный набор «Мир Инструмента» с резиновым шлангом длиной 50 метров — практичное решение для полива на большом расстоянии. Благодаря рабочему давлению до 10 бар шланг подходит для подачи воды из ёмкости или водопровода. Диаметр подключения 5/8 дюйма обеспечивает совместимость с соответствующими элементами системы полива. Длинный шланг помогает охватить значительную площадь без частого перемещения оборудования, а резиновый материал рассчитан на регулярное использование. Вес набора составляет 12,9 кг, габариты — 57 ? 22 см.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шланг поливочный резиновый "Волжский" Мир Инструмента 67554, Д=16 мм, 50 м - этот товар вы можете купить по цене 3750 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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