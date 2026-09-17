Шланг поливочный ПВХ PALISAD 67479, 3/4", 50 м, армированный
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Характеристики
Описание товара Шланг поливочный ПВХ PALISAD 67479, 3/4", 50 м, армированный
Шланг поливочный армированный Palisad 67479 из ПВХ, длиной 50 мм, с внутренним диаметром 3/4", позволяет регулярно проводить орошение растений на участке. Пригодится также сотрудникам коммунальных служб для использования в скверах и парках. Длина 50 м достаточна для ухода за участком большой площади. Шланг выдерживает давление до 8 бар, совместим с любыми поливочными системами Palisad и Palisad LUXE.
Преимущества
- Надежность и долговечность — при изготовлении использован поливинилхлорид (ПВХ) повышенного качества.
- Экологичность — ПВХ не содержит вредных веществ.
- Гибкость — шланг армирован суперпрочной полиэстерной нитью, увеличивающей его стойкость к деформации.
- Возможность интенсивного использования — параметры угла наклона и шага нити рассчитаны с максимальной точностью для равномерного распределения нагрузки.
- Защита от УФ-лучей и механических воздействий — на поверхность шланга нанесено полимерное покрытие.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
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Шланг поливочный армированный Palisad 67479 из ПВХ, длиной 50 мм, с внутренним диаметром 3/4", позволяет регулярно проводить орошение растений на участке. Пригодится также сотрудникам коммунальных служб для использования в скверах и парках. Длина 50 м достаточна для ухода за участком большой площади. Шланг выдерживает давление до 8 бар, совместим с любыми поливочными системами Palisad и Palisad LUXE.
Преимущества
- Надежность и долговечность — при изготовлении использован поливинилхлорид (ПВХ) повышенного качества.
- Экологичность — ПВХ не содержит вредных веществ.
- Гибкость — шланг армирован суперпрочной полиэстерной нитью, увеличивающей его стойкость к деформации.
- Возможность интенсивного использования — параметры угла наклона и шага нити рассчитаны с максимальной точностью для равномерного распределения нагрузки.
- Защита от УФ-лучей и механических воздействий — на поверхность шланга нанесено полимерное покрытие.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
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