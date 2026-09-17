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Зубило пикообразное GROSS 703142, 250мм, CrMo, SDS PLUS купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зубило пикообразное GROSS 703142, 250мм, CrMo, SDS PLUS

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Зубило пикообразное GROSS 703142, 250мм, CrMo, SDS PLUS - фото 1
Зубило пикообразное GROSS 703142, 250мм, CrMo, SDS PLUS - фото 2
Зубило пикообразное GROSS 703142, 250мм, CrMo, SDS PLUS - фото 3
Зубило пикообразное GROSS 703142, 250мм, CrMo, SDS PLUS - фото 4
Зубило пикообразное GROSS 703142, 250мм, CrMo, SDS PLUS - фото 5
Зубило пикообразное GROSS 703142, 250мм, CrMo, SDS PLUS - фото 6
Зубило пикообразное GROSS 703142, 250мм, CrMo, SDS PLUS - фото 7
Зубило пикообразное GROSS 703142, 250мм, CrMo, SDS PLUS - фото 8
Зубило пикообразное GROSS 703142, 250мм, CrMo, SDS PLUS - фото 9
Зубило пикообразное GROSS 703142, 250мм, CrMo, SDS PLUS - фото 10
Зубило пикообразное GROSS 703142, 250мм, CrMo, SDS PLUS - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
Бетон, Кирпич
Длина, мм
250
Ширина, мм
14
Комплектация
Зубило - 1 шт
  • Зубило пикообразное GROSS 703142, 250мм, CrMo, SDS PLUS - фото 1
  • Зубило пикообразное GROSS 703142, 250мм, CrMo, SDS PLUS - фото 2
  • Зубило пикообразное GROSS 703142, 250мм, CrMo, SDS PLUS - фото 3
  • Зубило пикообразное GROSS 703142, 250мм, CrMo, SDS PLUS - фото 4
  • Зубило пикообразное GROSS 703142, 250мм, CrMo, SDS PLUS - фото 5
  • Зубило пикообразное GROSS 703142, 250мм, CrMo, SDS PLUS - фото 6
  • Зубило пикообразное GROSS 703142, 250мм, CrMo, SDS PLUS - фото 7
  • Зубило пикообразное GROSS 703142, 250мм, CrMo, SDS PLUS - фото 8
  • Зубило пикообразное GROSS 703142, 250мм, CrMo, SDS PLUS - фото 9
  • Зубило пикообразное GROSS 703142, 250мм, CrMo, SDS PLUS - фото 10
  • Зубило пикообразное GROSS 703142, 250мм, CrMo, SDS PLUS - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
530 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744984
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Зубило пикообразное GROSS 703142, 250мм, CrMo, SDS PLUS
530 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Назначение
для перфораторов
Материал
сталь CrMo
Материал назначения
Бетон, Кирпич
Длина, мм
250
Ширина, мм
14
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Зубило - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х5х2
Вес, г.
250

Описание товара Зубило пикообразное GROSS 703142, 250мм, CrMo, SDS PLUS

Пикообразное зубило Gross 703142 длиной 250 мм, из стали CrMo, совместимо с с перфораторами, оснащенными патроном под хвостовик SDS-plus. Используется для работы в режиме долбления, позволяет эффективно проводить демонтажные работы: разрушать бетонные и кирпичные конструкции, пробивать черновые отверстия в стенах и т.д.

Преимущества

  • Прочность — зубило из хромомолибденовой стали оптимален для работы с материалами высокой твердости.
  • Износостойкость — за счет твердости 56 HRC оснастка выдерживает длительное использование.
  • Быстрая установка — хвостовик SDS-plus надежно фиксируется в патроне перфоратора.



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Отзывы о товаре Зубило пикообразное GROSS 703142, 250мм, CrMo, SDS PLUS




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
GROSS
Назначение
для перфораторов
Материал
сталь CrMo
Материал назначения
Бетон, Кирпич
Длина, мм
250
Ширина, мм
14
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Зубило - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Пикообразное зубило Gross 703142 длиной 250 мм, из стали CrMo, совместимо с с перфораторами, оснащенными патроном под хвостовик SDS-plus. Используется для работы в режиме долбления, позволяет эффективно проводить демонтажные работы: разрушать бетонные и кирпичные конструкции, пробивать черновые отверстия в стенах и т.д.

Преимущества

  • Прочность — зубило из хромомолибденовой стали оптимален для работы с материалами высокой твердости.
  • Износостойкость — за счет твердости 56 HRC оснастка выдерживает длительное использование.
  • Быстрая установка — хвостовик SDS-plus надежно фиксируется в патроне перфоратора.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зубило пикообразное GROSS 703142, 250мм, CrMo, SDS PLUS - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 530 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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