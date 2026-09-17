Диск алмазный отрезной Турбо-сегментный Matrix 73142, 125 х 22,2 мм, сухая резка
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Характеристики
Описание товара Диск алмазный отрезной Турбо-сегментный Matrix 73142, 125 х 22,2 мм, сухая резка
Турбо-сегментный отрезной алмазный диск Matrix 73142 диаметром 125 х 22,2 мм предназначен для сухой резки бетона различной прочности, камня, кирпича, тротуарной плитки, шлакоблока. Устанавливается на углошлифовальную машину с посадочным размером 22,2 мм. Благодаря специально подобранной металлической связке диск демонстрирует высокие результаты работы даже при резке слабоармированного железобетона. Оснастка оптимальна для бытового применения.
Преимущества
- Турбированная поверхность сегментов — отрезной круг не нагревается, не требует водяного охлаждения и сохраняет высокую производительность.
- Высокий ресурс — рабочий слой имеет ширину 10 мм и содержит увеличенное количество алмазов.
- Устойчивость к нагрузкам — диск изготовлен методом холодного прессования и рассчитан на долгую службу.
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Турбо-сегментный отрезной алмазный диск Matrix 73142 диаметром 125 х 22,2 мм предназначен для сухой резки бетона различной прочности, камня, кирпича, тротуарной плитки, шлакоблока. Устанавливается на углошлифовальную машину с посадочным размером 22,2 мм. Благодаря специально подобранной металлической связке диск демонстрирует высокие результаты работы даже при резке слабоармированного железобетона. Оснастка оптимальна для бытового применения.
Преимущества
- Турбированная поверхность сегментов — отрезной круг не нагревается, не требует водяного охлаждения и сохраняет высокую производительность.
- Высокий ресурс — рабочий слой имеет ширину 10 мм и содержит увеличенное количество алмазов.
- Устойчивость к нагрузкам — диск изготовлен методом холодного прессования и рассчитан на долгую службу.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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