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Сверло по металлу KRAFTOOL HSS-G, 9.0 х 125 мм, сталь P6M5, (29651-9) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сверло по металлу KRAFTOOL HSS-G, 9.0 х 125 мм, сталь P6M5, (29651-9)

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Сверло по металлу KRAFTOOL HSS-G, 9.0 х 125 мм, сталь P6M5, (29651-9) - фото 1
Сверло по металлу KRAFTOOL HSS-G, 9.0 х 125 мм, сталь P6M5, (29651-9) - фото 2
Сверло по металлу KRAFTOOL HSS-G, 9.0 х 125 мм, сталь P6M5, (29651-9) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сверло
Комплектация
Сверло, упаковка
  • Сверло по металлу KRAFTOOL HSS-G, 9.0 х 125 мм, сталь P6M5, (29651-9) - фото 1
  • Сверло по металлу KRAFTOOL HSS-G, 9.0 х 125 мм, сталь P6M5, (29651-9) - фото 2
  • Сверло по металлу KRAFTOOL HSS-G, 9.0 х 125 мм, сталь P6M5, (29651-9) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
500 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706657
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Сверло по металлу KRAFTOOL HSS-G, 9.0 х 125 мм, сталь P6M5, (29651-9)
500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Сверло
Страна производства
Китай
Дополнительно
диаметр 9 мм, длина 125 мм
Комплектация
Сверло, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
175x10x55
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х6х1
Вес, г.
52

Описание товара Сверло по металлу KRAFTOOL HSS-G, 9.0 х 125 мм, сталь P6M5, (29651-9)

Сверла по металлу Кraftool сочетают в себе инновационную технологию и бескомпромиссное качество, обеспечивающие длительный рабочий ресурс и высокую точность получаемых отверстий в металлических конструкциях и заготовках.



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Отзывы о товаре Сверло по металлу KRAFTOOL HSS-G, 9.0 х 125 мм, сталь P6M5, (29651-9)




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Сверло
Страна производства
Китай
Дополнительно
диаметр 9 мм, длина 125 мм
Комплектация
Сверло, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
175x10x55
Страна производитель
Китай
Описание
Сверла по металлу Кraftool сочетают в себе инновационную технологию и бескомпромиссное качество, обеспечивающие длительный рабочий ресурс и высокую точность получаемых отверстий в металлических конструкциях и заготовках.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сверло по металлу KRAFTOOL HSS-G, 9.0 х 125 мм, сталь P6M5, (29651-9) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 500 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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