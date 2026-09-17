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Щетка для УШМ DENZEL 746643, 150 мм, посадка 22,2 мм, Плоская, витая нержавеющая проволока 0,3 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Щетка для УШМ DENZEL 746643, 150 мм, посадка 22,2 мм, Плоская, витая нержавеющая проволока 0,3 мм

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Щетка для УШМ DENZEL 746643, 150 мм, посадка 22,2 мм, Плоская, витая нержавеющая проволока 0,3 мм - фото 1
Щетка для УШМ DENZEL 746643, 150 мм, посадка 22,2 мм, Плоская, витая нержавеющая проволока 0,3 мм - фото 2
Щетка для УШМ DENZEL 746643, 150 мм, посадка 22,2 мм, Плоская, витая нержавеющая проволока 0,3 мм - фото 3
Щетка для УШМ DENZEL 746643, 150 мм, посадка 22,2 мм, Плоская, витая нержавеющая проволока 0,3 мм - фото 4
Щетка для УШМ DENZEL 746643, 150 мм, посадка 22,2 мм, Плоская, витая нержавеющая проволока 0,3 мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
150
Комплектация
Щетка зачистная для УШМ - 1 шт
  • Щетка для УШМ DENZEL 746643, 150 мм, посадка 22,2 мм, Плоская, витая нержавеющая проволока 0,3 мм - фото 1
  • Щетка для УШМ DENZEL 746643, 150 мм, посадка 22,2 мм, Плоская, витая нержавеющая проволока 0,3 мм - фото 2
  • Щетка для УШМ DENZEL 746643, 150 мм, посадка 22,2 мм, Плоская, витая нержавеющая проволока 0,3 мм - фото 3
  • Щетка для УШМ DENZEL 746643, 150 мм, посадка 22,2 мм, Плоская, витая нержавеющая проволока 0,3 мм - фото 4
  • Щетка для УШМ DENZEL 746643, 150 мм, посадка 22,2 мм, Плоская, витая нержавеющая проволока 0,3 мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
500 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746687
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Щетка для УШМ DENZEL 746643, 150 мм, посадка 22,2 мм, Плоская, витая нержавеющая проволока 0,3 мм
500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
150
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка зачистная для УШМ - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х16х3
Вес, г.
310

Описание товара Щетка для УШМ DENZEL 746643, 150 мм, посадка 22,2 мм, Плоская, витая нержавеющая проволока 0,3 мм

Плоская щетка для УШМ Denzel 746643 диаметром 150 мм, с щетиной из витой нержавеющей проволоки 0,3 мм, с посадкой 22,2 мм, постепенно снимает тонкий слой материала, поэтому ее используют для щадящей обработки металлических, деревянных, пластиковых поверхностей, а также изделий из нержавеющей стали. Щетка удаляет ржавчину, загрязнения, остатки лакокрасочных покрытий из труднодоступных мест, пазов и углов. Оснастка с посадкой 22,2 мм устанавливается на фланец углошлифовальной машины, что удобно для длительной работы без смены насадок. Рекомендуемая максимальная скорость вращения составляет 4500 об/мин. Во время работы следует использовать средства индивидуальной защиты. Щетку применяют в строительстве, машиностроении, а также в быту.

Преимущества

  • Щетина хорошо держит форму благодаря витой проволоке, устойчивой к деформациям при нагрузках.
  • Частицы щетины, оставшиеся на обработанной поверхности, не ржавеют, поскольку проволока изготовлена из нержавеющей стали AISI 201.
  • Щетка устойчива к коррозии даже в условиях повышенной влажности, т.к. ее корпус оцинкован, а щетина выполнена из нержавейки.
  • Оснастка обладает повышенной прочностью благодаря усиленному корпусу.
  • Высокое качество щетки подтверждено производителем, осуществляющим строгий технологический контроль на всех этапах производства.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Щетка для УШМ DENZEL 746643, 150 мм, посадка 22,2 мм, Плоская, витая нержавеющая проволока 0,3 мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
150
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка зачистная для УШМ - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Плоская щетка для УШМ Denzel 746643 диаметром 150 мм, с щетиной из витой нержавеющей проволоки 0,3 мм, с посадкой 22,2 мм, постепенно снимает тонкий слой материала, поэтому ее используют для щадящей обработки металлических, деревянных, пластиковых поверхностей, а также изделий из нержавеющей стали. Щетка удаляет ржавчину, загрязнения, остатки лакокрасочных покрытий из труднодоступных мест, пазов и углов. Оснастка с посадкой 22,2 мм устанавливается на фланец углошлифовальной машины, что удобно для длительной работы без смены насадок. Рекомендуемая максимальная скорость вращения составляет 4500 об/мин. Во время работы следует использовать средства индивидуальной защиты. Щетку применяют в строительстве, машиностроении, а также в быту.

Преимущества

  • Щетина хорошо держит форму благодаря витой проволоке, устойчивой к деформациям при нагрузках.
  • Частицы щетины, оставшиеся на обработанной поверхности, не ржавеют, поскольку проволока изготовлена из нержавеющей стали AISI 201.
  • Щетка устойчива к коррозии даже в условиях повышенной влажности, т.к. ее корпус оцинкован, а щетина выполнена из нержавейки.
  • Оснастка обладает повышенной прочностью благодаря усиленному корпусу.
  • Высокое качество щетки подтверждено производителем, осуществляющим строгий технологический контроль на всех этапах производства.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Щетка для УШМ DENZEL 746643, 150 мм, посадка 22,2 мм, Плоская, витая нержавеющая проволока 0,3 мм - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 500 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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