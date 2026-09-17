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Набор сверл по металлу СИБРТЕХ 72346, 1,5 - 6,5 мм, 13 шт., Р6М5, пластиковый кейс купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор сверл по металлу СИБРТЕХ 72346, 1,5 - 6,5 мм, 13 шт., Р6М5, пластиковый кейс

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Набор сверл по металлу СИБРТЕХ 72346, 1,5 - 6,5 мм, 13 шт., Р6М5, пластиковый кейс - фото 1
Набор сверл по металлу СИБРТЕХ 72346, 1,5 - 6,5 мм, 13 шт., Р6М5, пластиковый кейс - фото 2
Набор сверл по металлу СИБРТЕХ 72346, 1,5 - 6,5 мм, 13 шт., Р6М5, пластиковый кейс - фото 3
Набор сверл по металлу СИБРТЕХ 72346, 1,5 - 6,5 мм, 13 шт., Р6М5, пластиковый кейс - фото 4
Набор сверл по металлу СИБРТЕХ 72346, 1,5 - 6,5 мм, 13 шт., Р6М5, пластиковый кейс - фото 5
Набор сверл по металлу СИБРТЕХ 72346, 1,5 - 6,5 мм, 13 шт., Р6М5, пластиковый кейс - фото 6
Набор сверл по металлу СИБРТЕХ 72346, 1,5 - 6,5 мм, 13 шт., Р6М5, пластиковый кейс - фото 7
Набор сверл по металлу СИБРТЕХ 72346, 1,5 - 6,5 мм, 13 шт., Р6М5, пластиковый кейс - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
1.5
Минимальный диаметр, мм
1.5
Максимальный диаметр, мм
6.5
Комплектация
Сверло по металлу 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,2, 3,5, 4,0, 4,5, 4,8, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5 - 13 шт
  • Набор сверл по металлу СИБРТЕХ 72346, 1,5 - 6,5 мм, 13 шт., Р6М5, пластиковый кейс - фото 1
  • Набор сверл по металлу СИБРТЕХ 72346, 1,5 - 6,5 мм, 13 шт., Р6М5, пластиковый кейс - фото 2
  • Набор сверл по металлу СИБРТЕХ 72346, 1,5 - 6,5 мм, 13 шт., Р6М5, пластиковый кейс - фото 3
  • Набор сверл по металлу СИБРТЕХ 72346, 1,5 - 6,5 мм, 13 шт., Р6М5, пластиковый кейс - фото 4
  • Набор сверл по металлу СИБРТЕХ 72346, 1,5 - 6,5 мм, 13 шт., Р6М5, пластиковый кейс - фото 5
  • Набор сверл по металлу СИБРТЕХ 72346, 1,5 - 6,5 мм, 13 шт., Р6М5, пластиковый кейс - фото 6
  • Набор сверл по металлу СИБРТЕХ 72346, 1,5 - 6,5 мм, 13 шт., Р6М5, пластиковый кейс - фото 7
  • Набор сверл по металлу СИБРТЕХ 72346, 1,5 - 6,5 мм, 13 шт., Р6М5, пластиковый кейс - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
510 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746021
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор сверл по металлу СИБРТЕХ 72346, 1,5 - 6,5 мм, 13 шт., Р6М5, пластиковый кейс
510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Материал
Р6М5
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
1.5
Минимальный диаметр, мм
1.5
Максимальный диаметр, мм
6.5
Количество предметов в комплекте
13
Комплектация
Сверло по металлу 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,2, 3,5, 4,0, 4,5, 4,8, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5 - 13 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х8х2
Вес, г.
110

Описание товара Набор сверл по металлу СИБРТЕХ 72346, 1,5 - 6,5 мм, 13 шт., Р6М5, пластиковый кейс

Набор сверл по металлу Сибртех 72346 включает 13 предметов из стали P6M5, упакованных в пластиковый кейс, и предназначен для получения отверстий диаметром 1,5-6,5 мм. Оснастка с углом заточки 118° подходят для работы с чугуном, сталью, твердой бронзой. В наборе сверла самых распространенных размеров, которые будут полезны во время строительных, ремонтных работ, а также пригодятся в быту.

Преимущества

  • Деформационная стойкость — сверла изготовлены из высококачественной быстрорежущей стали P6M5, легированной вольфрамом и молибденом, поэтому устойчивы к перегреву и динамическим нагрузкам.
  • Высокий ресурс работоспособности — режущие кромки твердостью 62-64 HRC долго держат заточку.
  • Защита от заклинивания — диаметр направляющей части сверл уменьшается по направлению к хвостовику, что уменьшает трение ленточек о стенки отверстия.
  • Универсальность — сверла с цилиндрическими хвостовиками совместимы со всеми типами патронов.
  • Хорошая производительность — полированная поверхность облегчает сверление и улучшает отведение стружки.
  • Удобная упаковка — набор поставляется в пластиковом кейсе, в котором их можно хранить и транспортировать.
  • Подтвержденное качество — сверла успешно прошли тестирование в рабочих условиях.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Набор сверл по металлу СИБРТЕХ 72346, 1,5 - 6,5 мм, 13 шт., Р6М5, пластиковый кейс




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Материал
Р6М5
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
1.5
Минимальный диаметр, мм
1.5
Максимальный диаметр, мм
6.5
Количество предметов в комплекте
13
Комплектация
Сверло по металлу 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,2, 3,5, 4,0, 4,5, 4,8, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5 - 13 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Набор сверл по металлу Сибртех 72346 включает 13 предметов из стали P6M5, упакованных в пластиковый кейс, и предназначен для получения отверстий диаметром 1,5-6,5 мм. Оснастка с углом заточки 118° подходят для работы с чугуном, сталью, твердой бронзой. В наборе сверла самых распространенных размеров, которые будут полезны во время строительных, ремонтных работ, а также пригодятся в быту.

Преимущества

  • Деформационная стойкость — сверла изготовлены из высококачественной быстрорежущей стали P6M5, легированной вольфрамом и молибденом, поэтому устойчивы к перегреву и динамическим нагрузкам.
  • Высокий ресурс работоспособности — режущие кромки твердостью 62-64 HRC долго держат заточку.
  • Защита от заклинивания — диаметр направляющей части сверл уменьшается по направлению к хвостовику, что уменьшает трение ленточек о стенки отверстия.
  • Универсальность — сверла с цилиндрическими хвостовиками совместимы со всеми типами патронов.
  • Хорошая производительность — полированная поверхность облегчает сверление и улучшает отведение стружки.
  • Удобная упаковка — набор поставляется в пластиковом кейсе, в котором их можно хранить и транспортировать.
  • Подтвержденное качество — сверла успешно прошли тестирование в рабочих условиях.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор сверл по металлу СИБРТЕХ 72346, 1,5 - 6,5 мм, 13 шт., Р6М5, пластиковый кейс - стоимость товара 510 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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