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Полотна для электролобзика по пластику Matrix 78232, 3 шт.T101A, 72 x 2 мм, HSS купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Полотна для электролобзика по пластику Matrix 78232, 3 шт.T101A, 72 x 2 мм, HSS

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Полотна для электролобзика по пластику Matrix 78232, 3 шт.T101A, 72 x 2 мм, HSS - фото 1
Полотна для электролобзика по пластику Matrix 78232, 3 шт.T101A, 72 x 2 мм, HSS - фото 2
Полотна для электролобзика по пластику Matrix 78232, 3 шт.T101A, 72 x 2 мм, HSS - фото 3
Полотна для электролобзика по пластику Matrix 78232, 3 шт.T101A, 72 x 2 мм, HSS - фото 4
Полотна для электролобзика по пластику Matrix 78232, 3 шт.T101A, 72 x 2 мм, HSS - фото 5
Полотна для электролобзика по пластику Matrix 78232, 3 шт.T101A, 72 x 2 мм, HSS - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
Пластик
Шаг зубьев
12 TPI
Длина, мм
100
Ширина, мм
7
Комплектация
Полотно для электролобзика - 3 шт
  • Полотна для электролобзика по пластику Matrix 78232, 3 шт.T101A, 72 x 2 мм, HSS - фото 1
  • Полотна для электролобзика по пластику Matrix 78232, 3 шт.T101A, 72 x 2 мм, HSS - фото 2
  • Полотна для электролобзика по пластику Matrix 78232, 3 шт.T101A, 72 x 2 мм, HSS - фото 3
  • Полотна для электролобзика по пластику Matrix 78232, 3 шт.T101A, 72 x 2 мм, HSS - фото 4
  • Полотна для электролобзика по пластику Matrix 78232, 3 шт.T101A, 72 x 2 мм, HSS - фото 5
  • Полотна для электролобзика по пластику Matrix 78232, 3 шт.T101A, 72 x 2 мм, HSS - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
500 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747023
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Полотна для электролобзика по пластику Matrix 78232, 3 шт.T101A, 72 x 2 мм, HSS
500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
Пластик
Шаг зубьев
12 TPI
Длина, мм
100
Ширина, мм
7
Количество предметов в комплекте
3
Комплектация
Полотно для электролобзика - 3 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х6х1
Вес, г.
30

Описание товара Полотна для электролобзика по пластику Matrix 78232, 3 шт.T101A, 72 x 2 мм, HSS

Полотна для электролобзика по пластику T101A Matrix 78232 с рабочей длиной 72 мм и шагом зубьев 2 мм, из стали HSS, 3 шт. в упаковке, предназначены для распиливания поликарбоната, плексигласа и других видов пластика толщиной от 2 до 20 мм. Могут быть установлены на любой электролобзик с зажимом под Т-образный хвостовик. Пилки пригодятся для решения профессиональных и бытовых задач.

Преимущества

  • Устойчивость к деформации и износу — полотна из быстрорежущей стали P6M5 выдерживают динамические нагрузки и долго сохраняют остроту.
  • Точный и чистый распил — режущая кромка состоит из шлифованных зубьев с мелким шагом 2 мм.
  • Надежность — изделия успешно прошли строгий контроль качества.
  • Продуманная комплектация — набор из 3 полотен рассчитан на выполнение большого объема работ.



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Отзывы о товаре Полотна для электролобзика по пластику Matrix 78232, 3 шт.T101A, 72 x 2 мм, HSS




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
Пластик
Шаг зубьев
12 TPI
Длина, мм
100
Ширина, мм
7
Количество предметов в комплекте
3
Комплектация
Полотно для электролобзика - 3 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Полотна для электролобзика по пластику T101A Matrix 78232 с рабочей длиной 72 мм и шагом зубьев 2 мм, из стали HSS, 3 шт. в упаковке, предназначены для распиливания поликарбоната, плексигласа и других видов пластика толщиной от 2 до 20 мм. Могут быть установлены на любой электролобзик с зажимом под Т-образный хвостовик. Пилки пригодятся для решения профессиональных и бытовых задач.

Преимущества

  • Устойчивость к деформации и износу — полотна из быстрорежущей стали P6M5 выдерживают динамические нагрузки и долго сохраняют остроту.
  • Точный и чистый распил — режущая кромка состоит из шлифованных зубьев с мелким шагом 2 мм.
  • Надежность — изделия успешно прошли строгий контроль качества.
  • Продуманная комплектация — набор из 3 полотен рассчитан на выполнение большого объема работ.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Полотна для электролобзика по пластику Matrix 78232, 3 шт.T101A, 72 x 2 мм, HSS - данный товар вы можете купить по цене 500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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