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Коронка с карбидным напылением по керамической плитке Matrix 72854, 73 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коронка с карбидным напылением по керамической плитке Matrix 72854, 73 мм

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Коронка с карбидным напылением по керамической плитке Matrix 72854, 73 мм - фото 1
Коронка с карбидным напылением по керамической плитке Matrix 72854, 73 мм - фото 2
Коронка с карбидным напылением по керамической плитке Matrix 72854, 73 мм - фото 3
Коронка с карбидным напылением по керамической плитке Matrix 72854, 73 мм - фото 4
Коронка с карбидным напылением по керамической плитке Matrix 72854, 73 мм - фото 5
Коронка с карбидным напылением по керамической плитке Matrix 72854, 73 мм - фото 6
Коронка с карбидным напылением по керамической плитке Matrix 72854, 73 мм - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей, для перфораторов
Материал назначения
кирпич, силикатные блоки, газобетон, плитка керамическая
Диаметр, мм
73
Минимальный диаметр, мм
73
Длина, мм
65
Комплектация
Кольцевая коронка - 1 шт
  • Коронка с карбидным напылением по керамической плитке Matrix 72854, 73 мм - фото 1
  • Коронка с карбидным напылением по керамической плитке Matrix 72854, 73 мм - фото 2
  • Коронка с карбидным напылением по керамической плитке Matrix 72854, 73 мм - фото 3
  • Коронка с карбидным напылением по керамической плитке Matrix 72854, 73 мм - фото 4
  • Коронка с карбидным напылением по керамической плитке Matrix 72854, 73 мм - фото 5
  • Коронка с карбидным напылением по керамической плитке Matrix 72854, 73 мм - фото 6
  • Коронка с карбидным напылением по керамической плитке Matrix 72854, 73 мм - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
510 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746206
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Коронка с карбидным напылением по керамической плитке Matrix 72854, 73 мм
510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей, для перфораторов
Материал
сплав карбида вольфрама ВК6
Материал назначения
кирпич, силикатные блоки, газобетон, плитка керамическая
Диаметр, мм
73
Минимальный диаметр, мм
73
Длина, мм
65
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Кольцевая коронка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х11х8
Вес, г.
230

Описание товара Коронка с карбидным напылением по керамической плитке Matrix 72854, 73 мм

Кольцевая коронка с карбидным напылением Matrix 72854 диаметром 73 мм — сменный режущий элемент для дрелей и перфораторов. Предназначена для сверления отверстий в керамической плитке, ячеистом бетоне, пенобетоне, газосиликате, кирпиче. Пригодится для монтажа проводки в доме. Используется совместно с державкой Matrix 72860 и центрирующим сверлом Matrix 72862 (не входят в комплект поставки).

Преимущества

  • Рабочая часть из сплава карбида вольфрама ВК6 отличается высокой прочностью.
  • Корпус коронки покрыт эмалью для защиты от коррозии.
  • Работа в безударном режиме и с использованием водяного охлаждения обеспечивает высокое качество реза.



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Отзывы о товаре Коронка с карбидным напылением по керамической плитке Matrix 72854, 73 мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей, для перфораторов
Материал
сплав карбида вольфрама ВК6
Материал назначения
кирпич, силикатные блоки, газобетон, плитка керамическая
Диаметр, мм
73
Минимальный диаметр, мм
73
Длина, мм
65
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Кольцевая коронка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Кольцевая коронка с карбидным напылением Matrix 72854 диаметром 73 мм — сменный режущий элемент для дрелей и перфораторов. Предназначена для сверления отверстий в керамической плитке, ячеистом бетоне, пенобетоне, газосиликате, кирпиче. Пригодится для монтажа проводки в доме. Используется совместно с державкой Matrix 72860 и центрирующим сверлом Matrix 72862 (не входят в комплект поставки).

Преимущества

  • Рабочая часть из сплава карбида вольфрама ВК6 отличается высокой прочностью.
  • Корпус коронки покрыт эмалью для защиты от коррозии.
  • Работа в безударном режиме и с использованием водяного охлаждения обеспечивает высокое качество реза.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коронка с карбидным напылением по керамической плитке Matrix 72854, 73 мм - данный товар вы можете купить по цене 510 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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