Matepad Mini 12+256 AG (Paper Matte)
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Характеристики
Описание товара Matepad Mini 12+256 AG (Paper Matte)
Планшет HUAWEI MatePad Mini с 8,8-дюймовым OLED-дисплеем FullView. Разработанный для полного погружения, с соотношением сторон 16:10, он потрясающе выглядит в обеих ориентациях. Реальные пиксели RGB раскрывают мельчайшие нюансы света, тени и реалистичные цвета. Благодаря режиму защиты глаз на системном уровне, дисплей Paper Matte Display не утомляяет глаза, обеспечивая комфортный просмотр, как на бумаге. Этот тонкий, компактный прибор сочетает в себе заднюю панель из веганского волокна с трехмерным рисунком и раму из магниевого сплава, обеспечивая стиль и долговечность. Дизайн в виде звездного кольца и вращающийся безель добавляют точности и элегантности. Основная задняя камера 50 Мп и 8-мегапиксельная сверхширокоугольная макрокамера передает реалистичные детали. 32-мегапиксельная фронтальная камера адаптируется к любому освещению, поэтому каждое селфи будет выглядеть великолепно. Интеллектуальная система энергосбережения на 3 года гарантирует, что устройство всегда будет готово к работе — даже после длительных перерывов. А когда вам понадобится подзарядка, технология HUAWEI SuperCharge мощностью 66 Вт мгновенно вернет вас в игру.
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Теги товара: для студента
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Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, Электронные книги, большие, 10 дюймов, 11 дюймов, для учебы со стилусом, 12 дюймов, На Android, для школы и школьника, 64 Гб, 128 Гб, озу 4 Гб, Игровые
Теги товара: для студента
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