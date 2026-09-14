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Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6" 12/512Gb (SM-X930NZAECAU) серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6" 12/512Gb (SM-X930NZAECAU) серый

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Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/512Gb (SM-X930NZAECAU) серый - фото 1
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/512Gb (SM-X930NZAECAU) серый - фото 2
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/512Gb (SM-X930NZAECAU) серый - фото 3
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/512Gb (SM-X930NZAECAU) серый - фото 4
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/512Gb (SM-X930NZAECAU) серый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra
Цвет
серый
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
14.6
Разрешение экрана
2960x1848
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Dimensity 9400 Plus
Количество ядер процессора
8
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/512Gb (SM-X930NZAECAU) серый - фото 1
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/512Gb (SM-X930NZAECAU) серый - фото 2
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/512Gb (SM-X930NZAECAU) серый - фото 3
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/512Gb (SM-X930NZAECAU) серый - фото 4
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/512Gb (SM-X930NZAECAU) серый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
125 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732679
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Характеристики

Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X930NZAECAU
Линейка
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra
Цвет
серый
Комлектация
Планшет, электронное перо S Pen, кабель Type-C (m) - Type-C (m), скрепка для извлечения SIM-лотка
Материал корпуса
металл
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
14.6
Разрешение экрана
2960x1848
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Dimensity 9400 Plus
Частота процессора, МГц
3.73
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
12 Гб
Встроенная память
512 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
11600
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
208.5 х 326.3 х 5.1 мм
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, г.
792

Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6" 12/512Gb (SM-X930NZAECAU) серый

Планшет Samsung - это мощное и стильное устройство, которое сочетает в себе производительность высокого уровня и современный дизайн. Обладая впечатляющим объемом встроенной памяти в 512 Гб, он позволяет хранить большое количество данных, приложений и мультимедийных файлов. Диагональ экрана в 14,6 дюймов обеспечивает великолепное качество изображения, делая его идеальным для просмотра видео, игр и работы с графикой. С аккумулятором емкостью 11600 мА·ч вы можете рассчитывать на длительное время работы без необходимости частой подзарядки. Оперативная память объемом 12 Гб и процессор с частотой 3,73 ГГц гарантируют высокую скорость выполнения задач и плавность работы в любых приложениях. Работающий на операционной системе Android, планшет Samsung предлагает доступ к множеству приложений и функций. Li-Pol аккумулятор и универсальный разъем для зарядки USB Type-C обеспечивают удобство и надежность использования. Фронтальная камера с разрешением 12 МП позволит вам делиться яркими моментами и проводить видеозвонки в высоком качестве. Планшет оснащен системой навигации, поддерживающей BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, что обеспечивает точное и надежное определение местоположения. Прочный металлический корпус и класс защиты IP68 обеспечивают устойчивость к воздействию воды и пыли, делая устройство надежным спутником в любых условиях. Серый цвет придает модели элегантный и современный вид. В комплекте идет стилус, который расширяет возможности взаимодействия с устройством и делает работу с ним еще более удобной и продуктивной. Изготовленный во Вьетнаме, планшет Samsung отвечает высоким стандартам качества, характерным для бренда.



Теги товара: для студента, На Android

Отзывы о товаре Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6" 12/512Gb (SM-X930NZAECAU) серый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X930NZAECAU
Линейка
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra
Цвет
серый
Комлектация
Планшет, электронное перо S Pen, кабель Type-C (m) - Type-C (m), скрепка для извлечения SIM-лотка
Материал корпуса
металл
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
14.6
Разрешение экрана
2960x1848
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Dimensity 9400 Plus
Развернуть
Частота процессора, МГц
3.73
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
12 Гб
Встроенная память
512 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
11600
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
208.5 х 326.3 х 5.1 мм
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Планшет Samsung - это мощное и стильное устройство, которое сочетает в себе производительность высокого уровня и современный дизайн. Обладая впечатляющим объемом встроенной памяти в 512 Гб, он позволяет хранить большое количество данных, приложений и мультимедийных файлов. Диагональ экрана в 14,6 дюймов обеспечивает великолепное качество изображения, делая его идеальным для просмотра видео, игр и работы с графикой. С аккумулятором емкостью 11600 мА·ч вы можете рассчитывать на длительное время работы без необходимости частой подзарядки. Оперативная память объемом 12 Гб и процессор с частотой 3,73 ГГц гарантируют высокую скорость выполнения задач и плавность работы в любых приложениях. Работающий на операционной системе Android, планшет Samsung предлагает доступ к множеству приложений и функций. Li-Pol аккумулятор и универсальный разъем для зарядки USB Type-C обеспечивают удобство и надежность использования. Фронтальная камера с разрешением 12 МП позволит вам делиться яркими моментами и проводить видеозвонки в высоком качестве. Планшет оснащен системой навигации, поддерживающей BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, что обеспечивает точное и надежное определение местоположения. Прочный металлический корпус и класс защиты IP68 обеспечивают устойчивость к воздействию воды и пыли, делая устройство надежным спутником в любых условиях. Серый цвет придает модели элегантный и современный вид. В комплекте идет стилус, который расширяет возможности взаимодействия с устройством и делает работу с ним еще более удобной и продуктивной. Изготовленный во Вьетнаме, планшет Samsung отвечает высоким стандартам качества, характерным для бренда.


Теги товара: для студента, На Android
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6" 12/512Gb (SM-X930NZAECAU) серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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