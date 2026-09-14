Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6" 12/256Гб (SM-X936BZAACAU) серый
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Характеристики
Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6" 12/256Гб (SM-X936BZAACAU) серый
Планшет Samsung — это мощное устройство, сочетающее в себе современные технологии и стильный дизайн. Благодаря внушительным характеристикам, этот планшет удовлетворит потребности самых требовательных пользователей. Устройство оснащено большим 14,6-дюймовым экраном с впечатляющим разрешением 2960x1848 пикселей, обеспечивая яркое и четкое изображение для любых задач, будь то работа или развлечение. Под капотом планшета скрывается производительный процессор с частотой 3,73 ГГц, который в сочетании с 12 Гб оперативной памяти обеспечивает молниеносную работу даже при многозадачности. Уроженец семейства Android, планшет предоставляет пользователю доступ ко всем преимуществам этой операционной системы, включая широкий выбор приложений и возможностей персонализации. Не менее важна и внутренняя память объёмом 256 Гб, обеспечивающая достаточно места для сохранения всех ваших файлов, приложений и медиа. Будьте уверены в длительной автономной работе благодаря мощному аккумулятору емкостью 11600 мА·ч. А современный разъём USB Type-C облегчает зарядку и передачу данных. Планшет Samsung также заботится о вашей безопасности и надежности. Он имеет класс защиты IP68, что делает устройство устойчивым к пыли и влаге. Этот угодно прочный корпус выполнен из металла, а серый цвет подчеркивает его стильность. Для любителей путешествовать и ориентироваться на местности предусмотрены все современные системы навигации: BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС. Фронтальная камера на 12 МП позволит осуществлять высококачественные видеозвонки с семьей, друзьями или коллегами. Обладая всеми этими характеристиками, планшет Samsung станет надежным помощником как для работы, так и для развлечений.
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Теги товара: На Android
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Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, большие, 10 дюймов, 11 дюймов, для учебы со стилусом, 12 дюймов, для студента, для школы и школьника, 64 Гб, 128 Гб, озу 4 Гб, Игровые
Теги товара: На Android
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