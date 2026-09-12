Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/512Gb (SM-X820NZAPCAU) Grey
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Планшеты
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10+
Цвет
серый
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
12.4
Разрешение экрана
2800x1752
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Dimensity 9300 Plus
Количество ядер процессора
8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
85 320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700466
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Планшеты
Партномер для планшетов
SM-X820NZAPCA
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10+
Цвет
серый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
SM-X820NZAPCAU
Материал корпуса
алюминий
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
12.4
Разрешение экрана
2800x1752
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Dimensity 9300 Plus
Частота процессора, МГц
3.4
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
12 Гб
Встроенная память
512 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
13+8
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
10090
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
285.4x5.6x185.4 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х5
Вес, г.
800
Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/512Gb (SM-X820NZAPCAU) Grey
12.4" Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 5G 512 ГБ серого цвета обладает 8-ядерным процессором MediaTek Dimensity 9300+ для быстрого вычисления данных. Поддержка двух Nano-SIM позволяют использовать устройство как смартфон для звонков и выхода в интернет в любом месте. Стилус дает точное управление интерфейсом и делает точные линии во время рисования.
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Теги товара: большие, 12 дюймов, для студента, На Android
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Планшеты
Партномер для планшетов
SM-X820NZAPCA
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10+
Цвет
серый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
SM-X820NZAPCAU
Материал корпуса
алюминий
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
12.4
Разрешение экрана
2800x1752
Операционная система
Android
Развернуть
Процессор
MediaTek Dimensity 9300 Plus
Частота процессора, МГц
3.4
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
12 Гб
Встроенная память
512 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
13+8
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
10090
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
285.4x5.6x185.4 мм
Страна производитель
Китай
12.4" Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 5G 512 ГБ серого цвета обладает 8-ядерным процессором MediaTek Dimensity 9300+ для быстрого вычисления данных. Поддержка двух Nano-SIM позволяют использовать устройство как смартфон для звонков и выхода в интернет в любом месте. Стилус дает точное управление интерфейсом и делает точные линии во время рисования.
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, 10 дюймов, 11 дюймов, для учебы со стилусом, для школы и школьника, 64 Гб, 128 Гб, озу 4 Гб, Игровые, для учебы, samsung 8", samsung 10"
Теги товара: большие, 12 дюймов, для студента, На Android
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, 10 дюймов, 11 дюймов, для учебы со стилусом, для школы и школьника, 64 Гб, 128 Гб, озу 4 Гб, Игровые, для учебы, samsung 8", samsung 10"
Теги товара: большие, 12 дюймов, для студента, На Android
Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/512Gb (SM-X820NZAPCAU) Grey - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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